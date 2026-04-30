עקפנו את ארה"ב ואירופה: התחזית המפתיעה לכלכלה הישראלית

על רקע הלחימה המתמשכת במזרח התיכון, בנק ישראל עדכן כלפי מטה את תחזית הצמיחה, אך למרות זאת העריך כי הכלכלה הישראלית תמשיך לצמוח בקצב יציב יחסית גם בשנים הקרובות.

במקביל, קרן המטבע הבינלאומית, ארגון העוסק בין השאר במעקב אחר ניהול המדיניות הכלכלית של המדינות החברות בו, מעריך כי ישראל תמשיך לצמוח מהר יותר ממדינות מערביות רבות - נתון חריג יחסית למדינה שנמצאת במצב ביטחוני מורכב לאורך זמן.

לפי ההערכה, כלכלת ישראל תצמח השנה בשיעור של 3.5%, לעומת 2.3% בארצות הברית ו־1.3% באיחוד האירופי. המשמעות היא שהתוצר המקומי הגולמי (GDP) של ישראל צפוי להציג ביצועים טובים יותר מכל מדינות ה־G7 בשנת 2026. בשנה הבאה, ישראל צפויה לצמוח בשיעור של 4.4%, ולהמשיך להקדים רבות מהכלכלות המפותחות הגדולות.

הכלכלה הישראלית נתמכת במספר גורמים מרכזיים, בהם מגזר הייטק חזק, כוח עבודה מיומן ואינפלציה נמוכה יחסית. לדברי קרן אוזיאל מהיחידה למחקר כלכלי של Economist Intelligence Unit, “למרות שנים של מלחמה, המגזר הפרטי החזק והיצוא הטכנולוגי אפשרו לכלכלה להתאושש ממשברים”.

למרות האתגרים, שוק ההון בישראל מציג עמידות ואף התחזקות. לפי קרן שווק, מנכ״לית חברת ההשקעות Lucid Investments, “השווקים לא רק הפגינו עמידות אלא גם כוח יוצא דופן”, והיא הוסיפה כי ניכרת חזרה של משקיעים זרים לשוק המקומי, בעיקר בתחומי הטכנולוגיה, הפיננסים והתעשיות הביטחוניות.

שווק ציינה כי התחזקות המטבע המקומי היא סימן לאמון גובר של משקיעים בכלכלה הישראלית, ואמרה כי “יש מעבר מתגובה של הלם למצב של חזרה לשגרה”.

לצד זאת, מומחים מזהירים כי ללא הסדר מדיני יציב, קיימים סיכונים כמו יציאת הון, היחלשות המטבע ועלייה בלחצים כלכליים. עם זאת, בשלב זה, למרות המלחמה והמתיחות האזורית, הכלכלה הישראלית ממשיכה להפגין חוסן יוצא דופן ביחס למציאות שבה היא פועלת.