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במהלך טקס רשמי

נתניהו רמז לאיום החדש מטורקיה, כץ הזהיר: "מוכנים למערכה שלישית"

במהלך טקס סיום קורס טיס התייחס נתניהו לאפשרות לחידוש הזירות, ורמז למתיחות מול טורקיה | שר הבטחון כ"ץ הצהיר על מוכנות למערכה שלישית באיראן (בארץ)

נתניהו בסיום קורס טיס (צילום: לע"מ)

ראש הממשלה ושר הבטחון ישראל כץ רמזו על אפשרות לחידוש זירות המלחמה, במהלך מסדר כנפיים - הטקס הרשמי שבו מוענקות כנפי הטיסה ודרגות הקצונה לבוגרי קורס הטיס של חיל האוויר שנערך הערב (חמישי).

נתניהו חזר בנאומו על ההבטחה שלאיראן לא יהיה נשק גרעיני, ואמר: "אם לא היינו פועלים בזמן - הם היו מתחמשים".

בהמשך רמז למתיחות הקשה עם טורקיה ברקע האפשרות של מכירת מטוסי F-35 מארצות הברית לצבאו של ארדואן. לדבריו, "המלחמה טרם הסתיימה. יש אתגרים חדשים. שימור העליונות האווירית הוא נדבך יסוד בתורת הביטחון הלאומית. זה מפתח לשמירת היציבות במזה"ת הגועש. אנחנו עושים זאת באמצעות השבחה מתמדת של האדם והמכונה גם יחד".

שר הביטחון אמר: "טקס סיום קורס הטייס כאן הוא מסר ישיר לדיקטטור חמינאי ולחבורת האייתולות באיראן: זרועה הארוכה של ישראל תשיג אתכם בטהראן, בתבריז ובאיספאן ובכל מקום שממנו תנסו לאיים ולפגוע בישראל. אם נצטרך לחזור, נחזור ובעוצמה גדולה עוד יותר".

לדבריו, " דרוך ומוכן לחידוש המערכה, להשגת עליונות אווירית מחודשת ולתקיפה כחול-לבן באיראן להסרת איומים – גם בפעם השלישית".

הוא הוסיף כי "ברצועת עזה אנחנו ממשיכים במאמץ להשמדת תשתית המנהרות ולסיכול אויבינו. בלבנון אנחנו ממשיכים, במלוא העוצמה, להשמדת תשתיות הטרור בקו הכפרים הראשון במסגרת מבצע 'מחרשת הכסף'. ביהודה ושומרון, מאז שלוחמינו נכנסו אל תוך מחנות הטרור ונשארו שם – ישנה ירידה דרמטית של 85 אחוזים בטרור הפלסטיני".

בנימין נתניהוצה"לחיל האווירטורקיהישראל כץ

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