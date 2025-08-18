ב-24 ביולי פורסם בעמוד הראשון של עיתון ה"ניו יורק טיימס", מאמר תחת הכותרת "תושבי עזה מתים מרעב". עם תמונה של ילד עזתי בן 18 חודשים כחוש בזרועות אמו, שטענה כי בנה "נולד בריא אך לאחרונה אובחן עם תת-תזונה חמורה". תמונה זו, שנדמתה כהוכחה חותכת לרעב נרחב בעזה, הפכה ויראלית ופורסמה מחדש באתרים חדשותיים מרכזיים ברחבי העולם, כולל CNN וה-BBC.

אלא שמאוחר יותר התברר כי הילד שבתמונה אינו קורבן רעב, אלא סובל משיתוק מוחין. בנוסף, תמונות נוספות שהופיעו ברשת הציגו לכאורה את אותה אם וילד יחד עם אחיו בן השלוש של הילד, שנראה בריא, מה שהעלה את האפשרות שה"טיימס" הסתיר במכוון ראיות הסותרות את הרושם הכוזב שיצר.

ראש ממשלת ישראל, בנימין נתניהו, התייחס לכך בראיון ל-Fox ב-7 באוגוסט, ואיים לתבוע את ה"ניו יורק טיימס" על הוצאת דיבה שקרית נגד ישראל, בציינו שהדבר מהווה "הוצאת דיבה כה ברורה". כמה ימים לאחר פרסום הסיפור, ה"טיימס" פרסם "הערת עורך" מעורפלת שבה נאמר כי נודע לעיתון שהילד "סבל גם מבעיות בריאות קודמות".

הערה זו פורסמה בחשבון X משני של ה"טיימס" עם כ-90,000 עוקבים בלבד, בניגוד לחשבון הראשי המגיע ליותר מ-55 מיליון, מה שמעלה את האפשרות שה"טיימס" ניסה במכוון להסתיר את האמת. נכון לכתיבת שורות אלה, התמונה המטעה עדיין מפורסמת בגרסה הדיגיטלית של הסיפור המקורי של ה"טיימס".

באתר The Free Press (TFP) (פלטפורמת תקשורת אמריקאית עצמאית) התפרסם מאמר "האם למדינת ישראל יש תיק נגד הניו יורק טיימס?" מאת ג'ד רובנפלד, פרופסור למשפט חוקתי בבית הספר למשפטים של ייל, למרות הנסיבות המצערות והטענות להתנהלות בעייתית של ה"טיימס", כותב רובנפלד:

ישראל לא תוכל לזכות בתביעה זו. הסיבה העיקרית לכך היא שעל פי החוק האמריקאי, מדינת ישראל (או כל מדינה אחרת לצורך העניין) אינה יכולה להיתבע בגין הוצאת דיבה.

חוקי ארצות הברית מציבים מכשולים עצומים בתביעות לשון הרע. המפורסם שבהם הוא כלל "הכוונה הזדונית הממשית" שנקבע על ידי בית המשפט העליון בפרשת ניו יורק טיימס נגד סאליבן (1964). אך גם אם ה"טיימס" אכן פעל בחוסר התחשבות פזיז באמת, כפי שרובנפלד מסכים כי יש סיכוי סביר לכך, תביעתה של ישראל עדיין תיחסם בשל כלל אחר לגמרי, שאושר גם הוא באותה פסיקה, אך לרוב נשכח.

בפרשת סאליבן קבע בית המשפט העליון באופן מפורש כי ל"לשון הרע כלפי ממשלה" אין "מקום במערכת המשפטית האמריקאית". כפי שבית משפט פדרלי לערעורים ניסח זאת לפני מספר שנים בתיק שעסק בדיבור כוזב על יוזמת הצבעה, "ישות ממשלתית אינה יכולה להגיש תביעת לשון הרע או הוצאת דיבה". מכיוון שישראל, כמו כל אומה אחרת, היא "ישות ממשלתית", היא אינה יכולה להגיש תביעת לשון הרע.