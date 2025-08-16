ממחר: שיבושים משמעותיים ברכבת ישראל | כל הפרטים והשינויים

רכבת ישראל הודיעה הערב (מוצאי שבת) כי החל ממחר יחולו שיבושים בתנועת הרכבת בשל נזק שנגרם לתשתיות.

הקווים שיופעלו כסדרם:

קו באר שבע-נהריה יופעל כסדרו ויכלול עצירות בתחנת נתניה.

קו מודיעין-נהריה יופעל כסדרו, כולל עצירה בנתב״ג ועצירות בתחנות קיסריה, חדרה ונתניה.

קו ראשונים-לוד יופעל כסדרו.

הקווים שיפוצלו:

קו בית שמש-נתניה יפוצל: בין בית שמש ולוד ובין סבידור לנתניה.

קו באר שבע-נתניה יפוצל: בין באר שבע ללוד ובין ת״א ההגנה/סבידור לנתניה.

קו אשקלון/רחובות-בנימינה יופעל עד/מ לוד בלבד.

קו ירושלים-הרצליה יופעל עד/מ נתב״ג בלבד, לרבות רכבות הלילה.

קו ב״ש-כרמיאל יופעל בין כרמיאל לחיפה חוף כרמל בלבד (לא יופעל בין חוף כרמל לבאר שבע).

תחנות כפר חב"ד וגני אביב יהיו סגורות לשירות.

יתר הקווים יפעלו כרגיל.

עוד נמסר כי רכבת ישראל מפעילה היסעים בחינם: מלוד - ת"א סבידור מרכז. מחדרה מערב - נתניה. בשעות הלילה: מת"א סבידור - נתב"ג. מ-6-9 בבוקר - מגני אביב- כפר חב״ד - ת"א סבידור. 16-19: בערב - ת"א סבידור- כפר חב״ד- גני אביב. ייתכנו עיכובים בזמני הרכבות וכן צפויים עומסים.

"אנו ממליצים לבחון את נחיצות השימוש ברכבת ביום זה ולבחון שימוש באמצעי תחבורה חלופיים" נמסר. "אנו מתנצלים על אי הנוחות ומודים על הסבלנות".