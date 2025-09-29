כיכר השבת
התחזית לקראת יום הכיפורים: טמפרטורות נמוכות וסיכוי לטפטוף ראשון

לפי תחזית מזג האוויר, תחול ירידה קלה בטמפרטורות בעיקר בהרים ובפנים הארץ (מזג האוויר)

תל אביב, אתמול (צילום: אבשלום ששוני/FLASH90)

היום (שני) יהיה מעונן חלקית עד בהיר. תחול ירידה קלה בטמפרטורות בעיקר בהרים ובפנים הארץ. הלילה: מעונן חלקית.

על פי התחזית, מחר יום שלישי, יהיה מעונן חלקית עד נאה. תחול ירידה קלה נוספת בטמפרטורות בהרים ובפנים הארץ והן תהינה רגילות לעונה. בפנים הארץ תורגש הקלה בעומס החום. ייתכן טפטוף עד גשם מקומי קל בעיקר בצפון הארץ.

ביום רביעי, ערב יום הכיפורים, יהיה מעונן חלקית עד נאה עם ירידה קלה נוספת בטמפרטורות והן תהינה נמוכות במעט מהרגיל לעונה בעיקר בהרים ובפנים הארץ. ייתכן טפטוף עד גשם מקומי קל בעיקר בצפון הארץ ובמישור החוף.

ביום חמישי, יום הכיפורים, יהיה מעונן חלקית עד נאה, בעיקר בהרים ובפנים הארץ הטמפרטורות יהיו עדיין נמוכות במעט מהרגיל לעונה.

הטמפרטורות החזויות היום והלילה:

ירושלים: 21-32

תל אביב: 19-30

באר שבע: 20-33

חיפה: 21-30

טבריה: 22-37

צפת: 21-33

אילת: 26-39

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (100%)

לא (0%)

