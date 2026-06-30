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מזג האוויר

עומס חום כבד: מתי נרגיש סוף סוף הקלה בטמפרטורות?

הקיץ בשיאו: גל החום הכבד נמשך ומוביל לטמפרטורות גבוהות מהרגיל, אך המפות המטאורולוגיות מבשרות על שינוי באופק. מה צפוי ביומיים הקרובים ואיך תיראה ההקלה המיוחלת בסוף השבוע? כל הפרטים על המגמה החדשה והטמפרטורות בערים המרכזיות (מזג האוויר)

קיץ בישראל (צילום: יהודה ג. כיכר השבת)

גם היום (שלישי), עומסי החום נותנים את אותותיהם בכל רחבי הארץ. נותר חם מהרגיל לעונה, כאשר הטמפרטורות באזורים ההרריים ובפנים הארץ ממשיכות לטפס לרמות גבוהות המקשות על השהייה בחוץ.

במישור החוף המצב מעט מתון יותר, אך הלחות הגבוהה מעצימה את תחושת השרב ומקשה על התמודדות הגוף עם החום. בשעות אחר הצהריים, כאשר השמש בשיאה, מומלץ להימנע משהייה ממושכת בחוץ ולהקפיד על שתייה מרובה.

מחר - ירידה קלה בטמפרטורות

לפי התחזית המעודכנת של השירות המטאורולוגי, מחר (רביעי) תחול ירידה קלה בטמפרטורות, שתתרכז בעיקר באזורים הפנימיים ובהרים. הירידה תהיה מורגשת במיוחד בשעות אחר הצהריים והערב, אך עדיין לא מדובר בשינוי דרמטי.

ביום חמישי מזג האוויר צפוי להישאר ללא שינוי ניכר לעומת יום רביעי. אולם ביום שישי תגיע הקלה נוספת בטמפרטורות, שתספק מעט אוויר לנשימה לקראת סוף השבוע ותאפשר שהייה נעימה יותר בחוץ.

הטמפרטורות החזויות להיום והלילה

להלן הטמפרטורות המקסימליות והמינימליות החזויות להיום ולהלילה הקרוב בערים השונות ברחבי הארץ:

אילת: 40-27 מעלות

עין גדי: 38-28 מעלות

טבריה: 36-24 מעלות

קריית שמונה: 35-22 מעלות

באר שבע: 35-21 מעלות

קצרין: 34-21 מעלות

ירושלים: 32-21 מעלות

מודיעין: 32-22 מעלות

אריאל: 32-22 מעלות

מצפה רמון: 32-20 מעלות

נצרת: 32-22 מעלות

צפת: 29-20 מעלות

תל אביב: 29-24 מעלות

חיפה: 29-24 מעלות

אשקלון: 29-24 מעלות

כוחות צה"ל בדרום לבנון, אתמול (צילום: אייל מרגולין/FLASH90)

המלצות להתמודדות עם החום

בימים אלו, כאשר הטמפרטורות גבוהות במיוחד, חשוב להקפיד על כללי זהירות בסיסיים: שתיית מים בכמויות גדולות לאורך כל היום, הימנעות משהייה ממושכת בשמש בשעות הצהריים, ושימוש בכיסוי ראש מתאים.

כמו כן, יש להקפיד על אוורור נאות בבתים ובמקומות עבודה, ולהימנע מפעילות גופנית מאומצת בשעות החמות של היום. אוכלוסיות בסיכון - קשישים, ילדים קטנים וחולים כרוניים - נדרשים לזהירות מיוחדת.

עדכונים נוספים על מזג האוויר יפורסמו בהמשך.

מזג האווירהתחזיתקיץחוםטמפרטורות

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