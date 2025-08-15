כיכר השבת
מבצע חילוץ נועז: הישראלי שניצל ברגע האחרון

לוחמי מג״ב חילצו אזרח ישראלי שנכנס בטעות לכפר פלסטיני עוין, בפעולה מהירה, תוך חתירה למגע ושמירה על ביטחונו עד להוצאתו מהשטח בשלום (חדשות)

(צילום: דוברות המשטרה)

דוברות המשטרה מפרסמת היום (שישי) כי אתמול התקבל במוקד דיווח מאזרח ישראלי, תושב גן יבנה, שנסע מאזור בנימין לכיוון ירושלים ונכנס בטעות לכפר פלסטיני עוין.

האזרח דיווח כי הוא ללא דלק, נמצא בעומס תנועה כבד ואינו יכול להסתובב, מרגיש מאוים ומזהה כי הוא בשטח עוין.

לוחמי מג״ב עוטף ירושלים, שקיבלו את הדיווח, קפצו לנקודה, נכנסו במהירות לשטח, חתרו למגע, איתרו את האזרח וחילצו אותו בבטחה דרך שער גדר הביטחון. החילוץ בוצע בליווי רכבים ממוגנים לשם הבטחת שלומו ומניעת פגיעה בו.

האזרח חולץ בשלום, הודה ללוחמים על שהצילו אותו והמשיך לביתו. האירוע הסתיים ללא נפגעים.

(צילום: דוברות המשטרה)

במג״ב ובמשטרת ישראל שבים ומדגישים: "הכניסה לשטחי A ולכפרים עוינים בשטחי יהודה ושומרון מסוכנת ואסורה על פי חוק, ומהווה סיכון ממשי לחיי אדם. בכניסות לשטחים אלה מוצבים שלטים אדומים בולטים המתריעים בפני כניסת ישראלים, האוסרים על כך באופן מוחלט. הציבור מתבקש לגלות ערנות, להישמע לאזהרות אלו ולהימנע מלהיכנס לשטחים אלו מכל סיבה שהיא".

מדוברות המשטרה נמסר כי "לוחמי משמר הגבול פועלים בכל עת ובכל גזרה בנחישות ובמקצועיות, ותוך סיכון ממשי על מנת להגן על אזרחי מדינת ישראל ולהבטיח את ביטחונם - בכל מקום ובכל זמן".

