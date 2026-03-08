כיכר השבת
כמה ישראלים חזרו מתחילת המבצע עד הבוקר לישראל | הנתונים המלאים

37,628 ישראליים חזרו עד הבוקר לישראל מהמדינות בהן הם שהו עם פרוץ מלחמת שאגת הארי | ברשות האוכלוסין וההגירה מציגים הבוקר את הנתונים המלאים (חדשות תעופה ומלחמה)

נתב"ג במבצע שאגת הארי (צילום: כיכר השבת )

ברשות האוכלוסין וההגירה מעדכנים היום (ראשון) את נתוני הכניסה והיציאה של ישראלים בלבד, מאז תחילת .

אתמול נכנסו 6,971 ישראלים (סה״כ עד יום ראשון ה-8.3.26 בשעה 08:00 נכנסו 37,628) בכלל המעברים:

  • 1,510 במעברים היבשתיים (בסה״כ 20,182)
  • 20 במעברים הימיים (בסה״כ 284)
  • 5,441 במעברים האוויריים (בסה״כ 17,162)

במהלך יום האתמול יצאו מהארץ 1,537 ישראלים (סה״כ מאתמול ועד יום ראשון ה-8.3.26 בשעה 08:00 יצאו 14,280) בכלל המעברים:

  • 1,245 במעברים היבשתיים (בסה״כ 12,491)
  • 0 במעברים הימיים (בסה״כ 233)
  • 292 במעברים האוויריים (בסה״כ 1,556)

כפי ההנחיות של משרד התחבורה, הבוקר (ראשון) החל מתווה הטיסות יוצאות מישראל. מספר חברות מצומצם מפעיל את הטיסות עם כללים נוקשים שהציב משרד התחבורה. לידיעה המלאה - לחצו כאן.

