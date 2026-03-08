ביבשה, באוויר ובים כמה ישראלים חזרו מתחילת המבצע עד הבוקר לישראל | הנתונים המלאים 37,628 ישראליים חזרו עד הבוקר לישראל מהמדינות בהן הם שהו עם פרוץ מלחמת שאגת הארי | ברשות האוכלוסין וההגירה מציגים הבוקר את הנתונים המלאים (חדשות תעופה ומלחמה)

10:39