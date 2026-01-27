פסע מהתופת: 4 אזרחים נכנסו ללב יריחו וחולצו במבצע מורכב

מבצע חילוץ דרמטי הסתיים בשלום בימים האחרונים, לאחר שארבעה אנשים - ישראלי אחד ושלושה זרים - נכנסו בטעות לעומק העיר יריחו שבשטחי הרשות הפלסטינית. האירוע, שהיה עלול להסתיים באסון, הדגיש בצורה חריפה את הסכנה הממשית הטמונה בכניסה לשטחי A, גם כאשר מדובר בטעות תמימה.

על פי הפרטים שנמסרו, הרכב עם ארבעת הנוסעים נכנס לשטח העיר יריחו בשוגג, ככל הנראה בעקבות טעות ניווט. עם קבלת הדיווח על כניסת הרכב לעיר, הוכרזה כוננות מיידית ביחידת הממת"ש של מחוז ש"י במשטרת ישראל. בשיתוף פעולה הדוק עם המנהל האזרחי, החלו השוטרים במרוץ נגד הזמן כדי לאתר את המיקום המדויק של הארבעה לפני שגורמים עוינים בעיר יניחו עליהם את ידם.

בזכות פעולה מהירה ומתואמת של כוחות הביטחון, הצליחו השוטרים ליצור קשר עם הנוסעים ולהוציאם משטחי הרשות בטרם התפתחה התקהלות אלימה. הארבעה, שנראו המומים מהמהומה שנוצרה סביבם, הועברו לתחנת משטרת הבקעה. שם, במקום טיול בנחלי האזור שתכננו, הם מצאו את עצמם תחת חקירה באשמת כניסה לשטח אסור על פי חוק.

מתחקיר ראשוני שנערך במקום עלה כי אכן מדובר בטעות בניווט ולא בכניסה מכוונת לשטח. עם זאת, הארבעה נחקרו על אי-ציותם לשלטי האזהרה האדומים המזהירים מפני כניסה לשטחי A, והמקרה הועבר להמשך טיפול משטרתי.

תופעה מדאיגה שחוזרת על עצמה

האירוע האחרון מצטרף לשורה של מקרי חילוץ דומים בשבועות האחרונים. רק לפני מספר ימים חולצה ישראלית בת 22 שנצפתה מסתובבת ביריחו לאחר שטעתה בדרכה. גם במקרה ההוא, קציני מנהלת התיאום והקישור פעלו במהירות להענקת הגנה מיידית והעברתה לידי כוחות צה"ל.

לפני כן, בתחילת השבוע, שלושה יהודים חולצו מיריחו במבצע דומה, לאחר שטעו בדרכם ונכנסו לעומק העיר. גם אז, תחקיר ראשוני העלה כי מדובר בטעות בניווט ולא בכניסה מכוונת.