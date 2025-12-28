כיכר השבת
אירוע חריג

נס ביריחו: 3 יהודים נכנסו בשוגג לעיר וחולצו ברגע האחרון תחת אבטחה כבדה

דרמת ענק ביריחו שבבקעת הירדן : שלושה יהודים שטעו בדרכם ונכנסו לעומק העיר חולצו בשלום על ידי כוחות המינהל האזרחי וצה"ל. השלושה הועברו לחקירת משטרה לאחר ששהו באזור מסוכן תוך סיכון ממשי לחייהם (צבא)

לוחמי צה."ל ביריחו (צילום: דובר צה"ל)

אירוע שיכול היה להיגמר בטרגדיה קשה הסתיים היום (ראשון) בנס, לאחר ששלושה אזרחים יהודים חולצו בשלום מלב העיר יריחו שבחטיבת הבקעה. השלושה, שנכנסו לשטח העיר בשוגג, מצאו את עצמם בלב אזור עוין תוך סיכון מיידי לחייהם.

דקות של חרדה מפרטים ראשוניים עולה כי האזרחים טעו בדרכם במהלך נסיעה באזור הבקעה ונכנסו אל תוך המרחב האורבני של יריחו. עם זיהוי הישראלים בעיר, הופעלו ערוצי התיאום והקישור במהירות גבוהה. קציני מנהלת התיאום והקישור (מת"ק) יריחו יצרו קשר עם הגורמים הרלוונטיים ופעלו לחילוצם המהיר של השלושה.

החילוץ והחקירה השלושה הועברו לידי כוחות שהמתינו בנקודת המפגש מחוץ לעיר. מתחקיר ראשוני שנערך בשטח עולה כי אכן מדובר בטעות בניווט ולא בכניסה מכוונת. לאחר החילוץ, הועברו האזרחים להמשך טיפול וחקירה במשטרת ישראל, שם יבדקו את נסיבות האירוע ואת אי-ציותם לשלטי האזהרה האוסרים על כניסת ישראלים לשטחי A.

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (100%)

לא (0%)

תוכן שאסור לפספס:

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

אולי גם יעניין אותך:

עוד בבארץ:

כיכר השבת
RSSFacebookפייסבוקXXפנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב ותחבורה
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה
כיכר העיר

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר