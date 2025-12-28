אירוע שיכול היה להיגמר בטרגדיה קשה הסתיים היום (ראשון) בנס, לאחר ששלושה אזרחים יהודים חולצו בשלום מלב העיר יריחו שבחטיבת הבקעה. השלושה, שנכנסו לשטח העיר בשוגג, מצאו את עצמם בלב אזור עוין תוך סיכון מיידי לחייהם.

דקות של חרדה מפרטים ראשוניים עולה כי האזרחים טעו בדרכם במהלך נסיעה באזור הבקעה ונכנסו אל תוך המרחב האורבני של יריחו. עם זיהוי הישראלים בעיר, הופעלו ערוצי התיאום והקישור במהירות גבוהה. קציני מנהלת התיאום והקישור (מת"ק) יריחו יצרו קשר עם הגורמים הרלוונטיים ופעלו לחילוצם המהיר של השלושה.

החילוץ והחקירה השלושה הועברו לידי כוחות צה"ל שהמתינו בנקודת המפגש מחוץ לעיר. מתחקיר ראשוני שנערך בשטח עולה כי אכן מדובר בטעות בניווט ולא בכניסה מכוונת. לאחר החילוץ, הועברו האזרחים להמשך טיפול וחקירה במשטרת ישראל, שם יבדקו את נסיבות האירוע ואת אי-ציותם לשלטי האזהרה האוסרים על כניסת ישראלים לשטחי A.