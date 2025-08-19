כיכר השבת
סובל מחבלת ראש

ירושלים: צעיר שרכב על אופניים חשמליים נפגע מרכב חולף, מצבו קשה

צוות אמבולנס שחזר מפינוי חולה זיהה, בזמן אמת, רוכב אופניים שנפגע מרכב חולף בכביש בגין בירושלים | הרוכב נפגע באורח קשה ופונה כשהוא סובל מפגיעות בראש (בארץ)

זירת תאונה, ארכיון (צילום: דוברות איחוד הצלה)

כוחות גדולים של הצלה הוזעקו לפנות בוקר (שלישי) לכביש בגין בירושלים בעקבות דיווח על רוכב אופניים חשמליים שנפגע מרכב בסמוך למחלף קריית משה.

כוחות ההצלה העניקו לרוכב, כבן 22, טיפול רפואי ראשוני והוא פונה לבית החולים 'שערי צדק' כשמצבו מוגדר קשה.

פרמדיק מד"א בני ג'וזף, סיפר: "במהלך משמרת, היינו בדרכנו לחזרה לתחנה לאחר פינוי לבית החולים ולפתע, בנתיב הנגדי ראינו רוכב אופניים חשמליים שנפגע מרכב, מיד דיווחנו למוקד 101 של מד"א והסתובבנו לאירוע.

"צעיר בן 22 שסבל מחבלת ראש קשה שכב לצד הדרך כשהוא בהכרה, הענקנו לו טיפול רפואי מציל חיים ופינינו אותו לבית החולים כשמצבו יציב".

מהמשטרה נמסר: "משטרת ישראל החלה בחקירת נסיבות קשה שארעה לפנות בוקר בכביש בגין, סמוך למחלף קרית משה בירושלים, במעורבות רכב פרטי ורוכב אופניים.

"שוטרי תחנת מוריה טיפלו בזירה ובוחני תאונות הדרכים ממחוז ירושלים פתחו בחקירת נסיבותיה".

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (100%)

לא (0%)

תוכן שאסור לפספס:

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

אולי גם יעניין אותך:

עוד בבארץ:

לעוד כתבות
כיכר השבת
פנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר