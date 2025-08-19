כוחות גדולים של הצלה הוזעקו לפנות בוקר (שלישי) לכביש בגין בירושלים בעקבות דיווח על רוכב אופניים חשמליים שנפגע מרכב בסמוך למחלף קריית משה.
כוחות ההצלה העניקו לרוכב, כבן 22, טיפול רפואי ראשוני והוא פונה לבית החולים 'שערי צדק' כשמצבו מוגדר קשה.
פרמדיק מד"א בני ג'וזף, סיפר: "במהלך משמרת, היינו בדרכנו לחזרה לתחנה לאחר פינוי לבית החולים ולפתע, בנתיב הנגדי ראינו רוכב אופניים חשמליים שנפגע מרכב, מיד דיווחנו למוקד 101 של מד"א והסתובבנו לאירוע.
"צעיר בן 22 שסבל מחבלת ראש קשה שכב לצד הדרך כשהוא בהכרה, הענקנו לו טיפול רפואי מציל חיים ופינינו אותו לבית החולים כשמצבו יציב".
מהמשטרה נמסר: "משטרת ישראל החלה בחקירת נסיבות תאונת דרכים קשה שארעה לפנות בוקר בכביש בגין, סמוך למחלף קרית משה בירושלים, במעורבות רכב פרטי ורוכב אופניים.
"שוטרי תחנת מוריה טיפלו בזירה ובוחני תאונות הדרכים ממחוז ירושלים פתחו בחקירת נסיבותיה".
