כיכר השבת
ערב יום השואה

"לא נשכח" | התיעודים המרגשים מגשר המיתרים וחומות העיר העתיקה בירושלים

עיריית ירושלים הקרינה על חומות העיר העתיקה וגשר המיתרים את סמל הטלאי הצהוב ונרות זיכרון • בבירה מתגוררים כ-6,900 ניצולי שואה

עיריית ירושלים הקרינה הערב (שני) על חומות וגשר המיתרים בכניסה לעיר, את סמל הטלאי הצהוב לצד נרות זיכרון והכיתוב "יזכור" ו"לא נשכח לעולם", לציון ערב .

המיצג המרגש הוקרן על רקע אירועי יום השואה שהתקיימו ברחבי הארץ, בהם נאום הנשיא יצחק הרצוג בעצרת הפתיחה ביד ושם, שם שזר את סיפורה של ניצולת השואה מגדה ברץ שנינה נפל במלחמה.

חומות העיר העתיקה הערב
חומות העיר העתיקה הערב| צילום: עיריית ירושלים
חומות העיר העתיקה הערב (צילום: עיריית ירושלים)

בבירה ירושלים מתגוררים כיום כ-6,900 ניצולי שואה, להם מעניקה העירייה מעטפת חברתית ורגשית לאורך כל ימות השנה, במגוון תוכניות ומיזמים בקהילה. כידוע, העירייה פועלת באופן שוטף לשיפור איכות חייהם של ניצולי השואה ולהבטחת רווחתם.

ראש עיריית ירושלים, משה ליאון, מסר: "ירושלים מרכינה ראש ומתייחדת עם זכר ששת מיליוני הנספים בשואה, ומחבקת באהבה את אלפי ניצולי השואה החיים בקרבה. העיר עומדת לצידם בכל יום, ברוח הערבות ההדדית הירושלמית, ופועלת להבטיח את רווחתם, בגוף ובנפש. זו חובתנו וזכותנו כאחד. נזכור לעד ולא נשכח".

חומות העיר העתיקה הערב
חומות העיר העתיקה הערב| צילום: עיריית ירושלים
חומות העיר העתיקה הערב (צילום: עיריית ירושלים)

יצוין כי במקביל לאירועי ההנצחה בירושלים, התקיימו ברחבי הארץ טקסים נוספים. הרמטכ"ל רב-אלוף אייל זמיר קיים הערכת מצב במוצב הפיקוד העליון, בה התייחס למשמעות ההיסטורית של התקופה ולאחריות המוטלת על כתפי צה"ל.

המיצג על חומות העיר העתיקה מצטרף למסורת רבת שנים של עיריית ירושלים להנציח את זכר השואה באמצעות הקרנות מיוחדות על סמלי העיר. בעבר הוקרנו על החומות גם שמות חללי מערכות ישראל ביום הזיכרון לחללי צה"ל, כחלק ממאמצי העירייה להנצחת זיכרון העם.

על פי הנמסר מדוברות עיריית ירושלים, העירייה גאה ללוות ולעמוד לצד ניצולי השואה שעברו תופת, שרדו ובחרו בחיים. המעטפת החברתית כוללת תוכניות סיוע שונות, ביקורי בית, פעילויות קהילתיות ותמיכה רגשית מתמשכת.

חומות העיר העתיקה הערב (צילום: עיריית ירושלים)
חומות העיר העתיקה הערב (צילום: עיריית ירושלים)
חומות העיר העתיקה הערב (צילום: עיריית ירושלים)
חומות העיר העתיקה הערב (צילום: עיריית ירושלים)
חומות העיר העתיקה הערב (צילום: עיריית ירושלים)
חומות העיר העתיקה הערב (צילום: עיריית ירושלים)

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (86%)

לא (14%)

הצטרפו עכשיו לקבוצת העידכונים של כיכר השבת

עקבו אחרינו ב -Google News

תוכן שאסור לפספס:

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

אולי גם יעניין אותך:

עוד בבארץ:

כיכר השבת
RSSFacebookפייסבוקXXפנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב ותחבורה
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה
כיכר העיר

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר