עיריית ירושלים הקרינה הערב (שני) על חומות העיר העתיקה וגשר המיתרים בכניסה לעיר, את סמל הטלאי הצהוב לצד נרות זיכרון והכיתוב "יזכור" ו"לא נשכח לעולם", לציון ערב יום הזיכרון לשואה ולגבורה.

המיצג המרגש הוקרן על רקע אירועי יום השואה שהתקיימו ברחבי הארץ, בהם נאום הנשיא יצחק הרצוג בעצרת הפתיחה ביד ושם, שם שזר את סיפורה של ניצולת השואה מגדה ברץ שנינה נפל במלחמה.

בבירה ירושלים מתגוררים כיום כ-6,900 ניצולי שואה, להם מעניקה העירייה מעטפת חברתית ורגשית לאורך כל ימות השנה, במגוון תוכניות ומיזמים בקהילה. כידוע, העירייה פועלת באופן שוטף לשיפור איכות חייהם של ניצולי השואה ולהבטחת רווחתם. ראש עיריית ירושלים, משה ליאון, מסר: "ירושלים מרכינה ראש ומתייחדת עם זכר ששת מיליוני הנספים בשואה, ומחבקת באהבה את אלפי ניצולי השואה החיים בקרבה. העיר עומדת לצידם בכל יום, ברוח הערבות ההדדית הירושלמית, ופועלת להבטיח את רווחתם, בגוף ובנפש. זו חובתנו וזכותנו כאחד. נזכור לעד ולא נשכח".

יצוין כי במקביל לאירועי ההנצחה בירושלים, התקיימו ברחבי הארץ טקסים נוספים. הרמטכ"ל רב-אלוף אייל זמיר קיים הערכת מצב במוצב הפיקוד העליון, בה התייחס למשמעות ההיסטורית של התקופה ולאחריות המוטלת על כתפי צה"ל.

המיצג על חומות העיר העתיקה מצטרף למסורת רבת שנים של עיריית ירושלים להנציח את זכר השואה באמצעות הקרנות מיוחדות על סמלי העיר. בעבר הוקרנו על החומות גם שמות חללי מערכות ישראל ביום הזיכרון לחללי צה"ל, כחלק ממאמצי העירייה להנצחת זיכרון העם.

על פי הנמסר מדוברות עיריית ירושלים, העירייה גאה ללוות ולעמוד לצד ניצולי השואה שעברו תופת, שרדו ובחרו בחיים. המעטפת החברתית כוללת תוכניות סיוע שונות, ביקורי בית, פעילויות קהילתיות ותמיכה רגשית מתמשכת.

