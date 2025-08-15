כיכר השבת
ירושלים: עץ קרס במפתיע על רכב; הנהג חולץ ופונה במצב בינוני

עץ קרס על רכב נוסע ברחוב עמק רפאים בירושלים | לאחר פעולות חילוצו של הנהג, הוא פונה באורח בינוני להמשך טיפול רפואי בבי"ח | המשטרה פתחה בבדיקת נסיבות המקרה (חדשות)

(צילום: דוברות המשטרה)

תקרית חריגה היום (שישי) ברחוב עמק רפאים בירושלים, כאשר עץ קרס במפתיע על רכב נוסע. הנהג, תייר בשנות החמישים לחייו, חולץ מהרכב ופונה במצב בינוני עם חבלת ראש.

מדוברות מד"א נמסר כי "התקבל דיווח במוקד 101 של מד"א במרחב ירושלים על עץ שקרס על רכב נוסע ברחוב עמק רפאים בירושלים. חובשים ופראמדיקים של מד"א מעניקים טיפול רפואי ומפנים לבי"ח שערי צדק גבר כבן 50 (תייר) במצב בינוני עם חבלת ראש.

פראמדיקית מד"א ענהאל סידון סיפרה: "הפצוע שהיה לכוד במושב הקדמי של הרכב היה מבולבל מאוד. אזרחים שהיו במקום סיפרו לנו שהוא נהג ברחוב ולפתע עץ קרס על האוטו, הוא נפצע ונלכד בו".

"בעזרת האזרחים חילצנו אותו תוך כדי בדיקות רפואיות ופינינו אותו לבית החולים כשמצבו בינוני והוא סובל מחבלת ראש. זו הפעם הראשונה שאני מטפלת באירוע שחס וחלילה היה יכול להסתיים בטרגדיה".

המשטרה עדכנה כי כוחות המשטרה שהגיעו למקום, חסמו את המעבר ברחוב ובשעה זאת הרחוב עודנו סגור לתנועה עד להשלמת פינוי המפגע. לצד זאת, החלו שוטרי תחנת מוריה בבדיקת נסיבות המקרה.

