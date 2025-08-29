כיכר השבת
"כוחו אזל"

ירושלים: נער נפל מבור מים עמוק בשכונת הר חומה; חולץ בתום מאמצים

צוותי כיבוי, חילוץ והצלה ממרחב הבירה, בסיוע יחידת היל״מ מתחנת האומה, חילצו נער שנפל לבור כשהוא אוחז בחבל וכוחו אוזל; הוא הועבר לטיפול רפואי (חדשות)

(צילום: כבאות והצלה לישראל)

הצהריים (שישי) התקבל דיווח במשל״ט 102 על נער שנפל לבור מים עמוק בשכונת הר חומה בירושלים ולכוד בתוכו כשהוא אוחז בחבל.

צוותי כיבוי, חילוץ והצלה מתחנת מרחב הבירה הוזנקו למקום, ובמקביל הוזנקה גם יחידת היל״מ של מרחב תחנת האומה.

לאחר פעולות חילוץ מורכבות בזירה, חולץ הנער בשלום והועבר לטיפול גורמי הרפואה במקום.

מפקד המשמרת, רב־רשף רמי מאיר, סיפר: “עם הגעתנו זיהינו נער לכוד בתוך בור מים עמוק, כשהוא אוחז בחבל בכוחותיו האחרונים. פעלנו במהירות והצלחנו להוציאו בשלום. יצויין כי זה מקרה שני של חילוץ ילד שנלכד בבור היום".

ענף ההסברה של כבאות והצלה לישראל מזכיר לציבור: “בימים אלו, מעט לפני סוף החופש הגדול, כשעדיין רבים מטיילים בטבע ונמצאים מחוץ לבית, יש להקפיד על משנה זהירות, על בטיחות הילדים ובני הנוער שמטיילים בשטח".

1
אני הייתי שם, כל הכבוד להם. אבל במחילה שאני אומר- היה שם הרבה חוסר מקצועיות. חלק מהכבאים רצו לרדת אחרי שהנער כבר הראה סימני תשישות וקור. והמפקד שם לא נתן להם אלא לחכות ליל"מ, שהועילו להגיע ובכלל לא היה צריך אותם כי משכו אותו כבר עם החבל. וכמובן המשטרה באה להפריע רק אחרי חצי שעה שהנער חולץ, ותודה לה'
יעקב לוי

