הצהריים (שישי) התקבל דיווח במשל״ט 102 על נער שנפל לבור מים עמוק בשכונת הר חומה בירושלים ולכוד בתוכו כשהוא אוחז בחבל.

צוותי כיבוי, חילוץ והצלה מתחנת מרחב הבירה הוזנקו למקום, ובמקביל הוזנקה גם יחידת היל״מ של מרחב תחנת האומה.

לאחר פעולות חילוץ מורכבות בזירה, חולץ הנער בשלום והועבר לטיפול גורמי הרפואה במקום.

מפקד המשמרת, רב־רשף רמי מאיר, סיפר: “עם הגעתנו זיהינו נער לכוד בתוך בור מים עמוק, כשהוא אוחז בחבל בכוחותיו האחרונים. פעלנו במהירות והצלחנו להוציאו בשלום. יצויין כי זה מקרה שני של חילוץ ילד שנלכד בבור היום".

ענף ההסברה של כבאות והצלה לישראל מזכיר לציבור: “בימים אלו, מעט לפני סוף החופש הגדול, כשעדיין רבים מטיילים בטבע ונמצאים מחוץ לבית, יש להקפיד על משנה זהירות, על בטיחות הילדים ובני הנוער שמטיילים בשטח".