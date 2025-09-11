יועצו הקרוב של ראש הממשלה בנימין נתניהו, יונתן אוריך, פרסם הערב (חמישי) בחשבון שלו ברשת X פוסט אישי שבו התייחס באופן נדיר למה שעובר עליו בחודשים האחרונים, ברקע מעצרו והחשדות כלפיו.

"הקלות שבה הורסים חיים של בן אדם היא פשע", הוא כתב. "חיי השתנו לחלוטין מאז שנעצרתי והושלכתי לכלא". הוא הוסיף: "אני מצרף את החלטתו של כבוד השופט מנחם מזרחי, כשעיניי דומעות, ולבי כבד עליי, ואני מצטער בפני משפחתי שנאלצה לצעוד אחריי, כי פני הדברים היו חייבים להיות אחרת".

לציוץ פרסם דברים שאמר היום השופט מנחם מזרחי. השופט דחה מוקדם יותר בבית המשפט בראשון לציון את בקשת המשטרה להאריך את הרחקתו של אוריך מלשכת נתניהו. הוא תקף בחריפות את התנהלות המשטרה.

בין היתר כתב השופט בהחלטתו, בקטע שציטט אוריך: "משפט נחרץ זה, ובפרט המילה "עבירה", חייבוני להופנת פעם נוספת אל מסמכים, שאותם סימנתי. עיון במסמכים אלו מלמד כי עמדתה המוסמכת של משטרת ישראל, שבחומר הראיות שהוצג עד אותה עת הייתה שאין כל עבירה פלילית. וכן מצאתי עמדה של גורם מוסמך, כי החשוד לא נחשב להיות עובד מדינה ושאין מזהים עבירת ביטחון".

השופט הוסיף: "אכן, אני מקבל את עמדת משטרת ישראל, אך לא את עמדתה כפי שמוצגת בעת הדיון בפניי, אלא דווקא זו שהובאה במסמכים במ/1 – במ/2 לעיל.

"מסמכים אלו שהגישו לעיוני במסגרת כלל חומר הראיות, לא הועמדו בפניי בעת שהיחידה החוקרת הגיעה ימים ספורים לאחר מכן אל בית המשפט ובידיה בקשות שונות להוצאת צווי מעצר ובהמשך צווים נוספים. יש להצטער על כך, משום שאילו הייתה עושה כן - היו פני הדברים אחרת".