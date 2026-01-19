כוננות שיא בעמק הירדן: נוהל "חדירת מחבלים" הוכרז לפני זמן קצר במספר יישובים בגזרה, זאת בעקבות גילוי מדאיג במהלך סיור שגרתי של כוחות הביטחון.

האירוע החל כאשר לוחמים איתרו קרע משמעותי בגדר הגבול עם ירדן, המעלה חשד כבד כי גורמים עוינים או מבריחים הצליחו לחצות לשטח ישראל. מיד עם זיהוי הפרצה, הוקפצו לאזור כוחות צה"ל גדולים לצד כיתות הכוננות של היישובים הסמוכים, שהונחו לעבור למצב חירום.

כוחות הביטחון עורכים בשעה זו סריקות נרחבות בשטח, תוך שימוש באמצעים טכנולוגיים וסגירת צירים, במטרה לשלול הימצאות חשודים במרחב. התושבים בגזרה הונחו לגלות ערנות גבוהה ולהישמע להוראות כוחות הביטחון הפרוסים בשטח.