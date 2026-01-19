כיכר השבת
כיתות כוננות הוקפצו

חשש בגבול המזרחי: קרע אותר בגדר, נוהל חדירה הוכרז ביישובי עמק הירדן

דרמה בגבול המזרחי: נוהל חדירה הוכרז ביישובי עמק הירדן לאחר שאותר קרע בגדר הגבול. כוחות צה"ל גדולים וכיתות כוננות עורכים סריקות נרחבות במרחב. חשש כי חשודים חצו את הגבול; התושבים הונחו לערנות (צבא וביטחון)

גבול ירדן (צילום: דו"צ וארכיון כיכר השבת)

כוננות שיא בעמק הירדן: נוהל "חדירת מחבלים" הוכרז לפני זמן קצר במספר יישובים בגזרה, זאת בעקבות גילוי מדאיג במהלך סיור שגרתי של כוחות הביטחון.

האירוע החל כאשר לוחמים איתרו קרע משמעותי בגדר הגבול עם ירדן, המעלה חשד כבד כי גורמים עוינים או מבריחים הצליחו לחצות לשטח ישראל. מיד עם זיהוי הפרצה, הוקפצו לאזור כוחות גדולים לצד כיתות הכוננות של היישובים הסמוכים, שהונחו לעבור למצב חירום.

כוחות הביטחון עורכים בשעה זו סריקות נרחבות בשטח, תוך שימוש באמצעים טכנולוגיים וסגירת צירים, במטרה לשלול הימצאות חשודים במרחב. התושבים בגזרה הונחו לגלות ערנות גבוהה ולהישמע להוראות כוחות הביטחון הפרוסים בשטח.

