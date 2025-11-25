מעמד מרגש: אלפים נכנסו הלילה (שלישי) להתפלל בקברו של יוסף הצדיק שבשכם, בעשרות אוטובוסים, ותחת אבטחה של כוחות צה"ל ומשטרת ישראל.

בין המתפללים הייתה גם משלחת של 20 מחוקקים בכירים מארצות הברית, שפועלים בחקיקת חוקים לפיהם בתי נבחרים בארצות הברית אוסרים על שימוש במסמכים רשמיים במונח ׳הגדה המערבית׳, ומחייבים את השימוש ב׳יהודה ושומרון׳, ובנוסף תומכים בריבונות ביו"ש.

בין משתתפי המשלחת: נשיא ארגון המחוקקים הלאומי של ארה"ב ג׳ייסון רפרט ועשרים סנאטורים ונציגי בתי נבחרים, שקיימו סיור בשומרון, ולאחריו נכנסו לתפילה בקבר יוסף שבשכם.

ראש ועדת אמריקה-ישראל בארגון, אמרה במקום: ״​אנחנו כאן במקום שבו הכל התחיל, וזה מוכיח את עצמו. זו זכות גדולה עבורנו להיות כאן איתכם, להראות שאנחנו תומכים בכם, ולהדגיש כמה חשוב שאמריקה וישראל יעבדו יחד. הערכים הבסיסיים של המדינה שלנו (אמריקה) מגיעים מכאן. בלי היסודות של ישראל, לא היינו מצליחים בארצות הברית. לכן, אנחנו מכירים תודה, גאים ומחויבים לשמור על הקשר הזה ולהמשיך לכבד את האמונה המקודשת שקיימת כאן״.

מארק דרזיו, חבר בית הנבחרים בטקסס, ציין: "אנו עומדים לצד ישראל. אנו תומכים באופן מלא – בטקסס, אנו תומכים באופן מלא בישראל. אנו תומכים באופן מלא בעבודותיהם ובמה שהם עושים. אנו אסירי תודה שאנו יכולים לעמוד לצידכם למען הגנת ישראל ולמען ישראל ריבונית״.

מרי, נציגת מדינת ארקנסו, אמרה: ״תודה על ההזדמנות הזו להיות כאן ולתמוך בכם. אנו תומכים בכם ב-100% שיהודה ושומרון יהיו חלק מישראל. נעשה כל שביכולתנו כשנחזור לארה"ב כדי לוודא שאתם מכובדים ונתמכים. רק דעו שאנו עומדים לצד ישראל ב-100% ורק מעריכים את כבודכם, את יושרתכם, ואת כל מה שעשיתם כדי שזה יקרה הלילה. אנו מאוד מעריכים זאת".