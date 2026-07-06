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בשורה היסטורית להתיישבות ביהודה ושומרון: אלוף פיקוד המרכז חתם היום (שני) על הצו המסדיר את כלל ההיבטים המשפטיים והרגולטוריים הנדרשים להחלת משטר הגז הטבעי באזור. המהלך, שהושלם בהובלת שר האוצר בצלאל סמוטריץ' ושר האנרגיה אלי כהן, מסיים הליך ארוך שנמשך שנים ומהווה צעד משמעותי לפיתוח תשתיות האנרגיה באזור.

הצו מעגן לראשונה את המסגרת הרגולטורית המלאה, הכוללת את תנאי הרישוי, תהליכי האישור, הדרישות המקצועיות והמנגנונים הנדרשים לצורך הקמה והפעלה של תשתיות גז טבעי ביהודה ושומרון. מדובר בצעד שיאפשר את קידום תשתיות האנרגיה באזור, יסייע בחיבור צרכנים ותעשייה לרשת הגז הטבעי, ויתרום לפיתוח האזור ולחיזוק הכלכלה המקומית. "משנים את מציאות החיים" שר האוצר והשר במשרד הביטחון, בצלאל סמוטריץ', מסר: "אנחנו משנים את מציאות החיים ביהודה ושומרון. החלת משטר הגז הטבעי באזור היא בשורה אדירה להתיישבות ולתעשייה, שתביא להוזלת עלויות האנרגיה, לחיזוק הכלכלה ולשגשוג האזור כולו". השר הוסיף כי "במשך שנים ההתיישבות סבלה מפערים בתשתיות - והיום עשינו צעד ענק לתיקון המצב האבסורדי". רגעי אימה: צוות חברת החשמל הגיע לתקן תקלה - ונדהם מההפתעה על הכבלים | צפו מישאל לוי | 15:37 סמוטריץ' הודה לשר האנרגיה אלי כהן ולכל השותפים במנהלת ההתיישבות ובמינהל האזרחי, והבטיח: "נמשיך לפתח, לבנות ולהשקיע בהתיישבות ללא פשרות".

סמוטריץ' וכהן ( צילום: ללא קרדיט )

"מחילים ריבונות הלכה למעשה"

שר האנרגיה והתשתיות אלי כהן הבהיר: "אנו מחילים ריבונות הלכה למעשה, שמים את יהודה ושומרון על המפה בתחומי האנרגיה והתשתיות, משפרים את חיי התושבים ואת הביטחון האנרגטי, ומאיצים את הפיתוח הכלכלי באזור". לדבריו, "פריסת תשתיות גז טבעי ביהודה ושומרון היא צעד חשוב שאנו עושים, כחלק מתכנית רחבה לפיתוח חסר תקדים של תשתיות אנרגיה בדרך למיליון תושבים ביהודה ושומרון".

השר הודה לשר האוצר סמוטריץ' על שיתוף הפעולה והוסיף: "יחד נמשיך לפעול לטובת אזרחי ישראל וההתיישבות".

מסגרת רגולטורית מקיפה

הצו מקים לראשונה מסגרת רגולטורית מקיפה למשק הגז הטבעי באזור, ומהווה אבן דרך משמעותית בפיתוח תשתיות האנרגיה ביהודה ושומרון. מדובר במהלך אסטרטגי שיאפשר את קידום משק הגז הטבעי באזור, יסיר חסמים רגולטוריים, ויניח את התשתית לפיתוח כלכלי ותעשייתי מתקדם לטובת כלל תושבי האזור.

בין היתר, הצו מסדיר את תחומי ההולכה והחלוקה של גז טבעי ביהודה ושומרון, קובע מנגנוני רישוי, פיקוח ואכיפה, ומספק את התשתית המשפטית הנדרשת להקמת מתקני גז, הנחת קווי הולכה ופיתוח רשת אספקה אזורית, תוך שמירה על האינטרסים הציבוריים והביטחוניים.

עבודת מטה מקיפה

המהלך קודם בהובלת משרד הביטחון, משרד האנרגיה, פיקוד המרכז, המנהל האזרחי, הייעוץ המשפטי למערכת הביטחון ויועמ"ש איו"ש בשיתוף משרדי ממשלה, רשויות וגורמי מקצוע נוספים, כחלק ממאמץ רחב לקידום תשתיות ופיתוח האזור לטובת כלל תושביו.

שר הביטחון, ישראל כ"ץ, הצהיר: "לאחר שאישרנו למעלה מ-100 יישובים חדשים ביהודה ושומרון ואת החזרת מחנות צה"ל לצפון השומרון, אנו ממשיכים בצעדים אסטרטגיים לחיזוק ההתיישבות ולשיפור איכות החיים באזור". לדבריו, "הצו להסדרת משטר הגז הטבעי מניע מהפכה אנרגטית וביטחונית בהתיישבות".

מהפכה אנרגטית וביטחונית

שר הביטחון הבהיר כי הצו "יניח לראשונה תשתית מודרנית למשק גז טבעי, יסיר חסמים רגולטוריים, יקדם פיתוח כלכלי ותעשייתי, יחזק את החוסן האזרחי ויכלול גם מרכיבי ביטחון משמעותיים". כ"ץ הודה לכל מי שהיה שותף לקידום המהלך וסיכם: "היום, יותר מתמיד, ההתיישבות ביהודה ושומרון חזקה מאי פעם. כך מחזקים את ההתיישבות - לא רק במילים, אלא במעשים: באמצעות ביטחון, תשתיות, אנרגיה ופיתוח שיבטיחו עתיד חזק ומשגשג ליהודה ושומרון".

הצעד מצטרף למהלכים נוספים שקידמה הממשלה לפיתוח יהודה ושומרון, ביניהם תוכנית להקמת מלונות מוזלים באזור והקצאת 50 מיליון שקלים לכיסוי סלולרי נרחב. עדכונים נוספים בהמשך.