כיכר השבת
מתקפה חריפה

קרעי פנה ליו"ר במליאת הכנסת: "כמעט החלקתי על הבמה היום" | צפו

בנאומו במליאת הכנסת, על הצעת החוק להכיר בקטאר כמדינת אויב, תקף שר התקשורת קרעי את יאיר לפיד בחריפות: "כמעט החלקתי על הבמה היום מרוב החמאה שנזלה מהראש של לפיד כשדיבר על קטאר" (בכנסת)

שר התקשורת ד"ר שלמה קרעי נשא היום (רביעי) דברים במליאת הכנסת, במסגרת הצעת החוק להכריז על קטאר כמדינת אויב - ותקף את יו"ר האופוזיציה בחריפות.

"כמעט החלקתי על הבמה היום מרוב החמאה שנזלה מהראש של לפיד כשדיבר על קטאר", אמר קרעי. "אותו לפיד, שרק לפני שנה נפגש עם הקטארים וביקש "להדק" את הקשרים איתם, בעוד שאנחנו סגרנו להם את זרוע התעמולה שלהם אלג’זירה והחרמנו אותם".

הוא הוסיף: "התבהלה, הדיכאון והמרמור שמובילים לפיד וחבריו באופוזיציה הם ההיפך הגמור מרוח העם והלוחמים שלנו שמבינים את גודל השעה ואת המהלכים ההיסטוריים שמוביל ראש הממשלה נתניהו".

תוכן שאסור לפספס:

אולי גם יעניין אותך:

עוד בבארץ:

