שר התקשורת ד"ר שלמה קרעי נשא היום (רביעי) דברים במליאת הכנסת, במסגרת הצעת החוק להכריז על קטאר כמדינת אויב - ותקף את יו"ר האופוזיציה יאיר לפיד בחריפות.

"כמעט החלקתי על הבמה היום מרוב החמאה שנזלה מהראש של לפיד כשדיבר על קטאר", אמר קרעי. "אותו לפיד, שרק לפני שנה נפגש עם הקטארים וביקש "להדק" את הקשרים איתם, בעוד שאנחנו סגרנו להם את זרוע התעמולה שלהם אלג’זירה והחרמנו אותם".

הוא הוסיף: "התבהלה, הדיכאון והמרמור שמובילים לפיד וחבריו באופוזיציה הם ההיפך הגמור מרוח העם והלוחמים שלנו שמבינים את גודל השעה ואת המהלכים ההיסטוריים שמוביל ראש הממשלה נתניהו".