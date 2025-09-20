הפגנת מחאה נגד הממשלה ( צילום: יהודה גל )

מהומה התפתחה הערב (שבת) בכפר סבא, כאשר כוחות משטרה עצרו ארבעה חשודים בגין תקיפת שוטרים והפרת הסדר הציבורי. המעצרים בוצעו במהלך מחאה בלתי חוקית שהתקיימה בסמוך לטקס הרמת כוסית של תפקדי הליכוד בעיר

על פי הודעת המשטרה, המפגינים פעלו בצורה שחרגה מגבולות החוק, ובעקבות כך הועברו ארבעה חשודים לחקירה. לאחר המעצרים, פעלו השוטרים לפינוי המוחים מתוך מבנה שהשתלטו עליו, והמצב הוחזר לשליטה מלאה. בהודעתה, מדגישה המשטרה כי היא רואה בזכות ההפגנה ערך בסיסי בחברה דמוקרטית, וכי היא תאפשר מחאות המתקיימות על פי חוק. עם זאת, המשטרה הבהירה שלא תתאפשר כל הפרת סדר שתסכן את שלום הציבור או השוטרים.

אלי דלל מותקף ונופל ( צילום: צילום מסך )

ח"כ אלי דלל, שתועד כשהוא מופל לריצפה במהלך הפגנה של מתנגדי הממשלה באירוע הרמת כוסית של הליכוד בכפר סבא, מתח ביקורת על המפגינים.

"הרגשתי שאני עובר לינץ', אנחנו בחודש של סליחות, אפשר להתווכח, אבל ראיתי שנאה בעיניים. כולנו צריכים להיות מזועזעים, אנחנו עלולים להגיע לרצח. צריך להרגיע. אני מוכן לדבר עם כל אחד ולנהל אבל לא בצורה של אלימות", אמר דלל.

מהמשטרה נמסר עוד כי לאחר הערכת מצב הורה מפכ״ל המשטרה על תחקיר ההיערכות המבצעית שהייתה חסרה באירוע הרמת הכוסית בכפר סבא. במהלך הדיון אמר לוי: ״לא נאפשר פגיעה במרקם החיים של נבחרי הציבור״

מלשכת ראש הממשלה נמסר כי "ראש הממשלה נתניהו שוחח עם ח״כ אלי דלל והביע זעזוע מהתקיפה שבוצעה נגדו בכנס הליכוד בכפר סבא"

"ראש הממשלה קרא למשטרת ישראל למצות את הדין עם התוקפים והזהיר מההסתה הפרועה נגד חברי הקואליציה"

עוד הוסיף: "הסתה זו הולכת ומקצינה מידי יום ככל שהפורעים המסיתים מגלים שרוב הציבור אינו איתם"

"אם רשויות החוק לא ישימו קץ לתופעות המסוכנות הללו, זה יגמר בדם שיהיה על ידיהם"

מתנועת הליכוד נמסר: "הליכוד מגנה בתוקף את תקיפתו של חבר הכנסת אלי דלל היום בכפר סבא. תקיפה שהתרחשה ע"י פורעים עבריינים משולחי רסן בחסות היועמ"שית"

מדובר במיעוט קיצוני שפועל כמיליציות איומים ואלימות המעוניין להשתיק, להפחיד והרצח הבא כבר מעבר לפינה. אנו לא ניכנע, לא נושתק ונמשיך לפעול למען עם ישראל בכל יום ובכל מקום במדינה", לשון הודעת הליכוד.