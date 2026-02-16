קפיצה דרמטית במפלס הכנרת: 11 ס"מ בשבוע - האם החורף מתעורר?

נחל הבניאס בחורף הנוכחי - צילום: שרית פלאצי רשות הטבע והגנים נחל הבניאס בחורף הנוכחי | צילום: צילום: שרית פלאצי רשות הטבע והגנים 10 10 0:00 / 1:15 נחל הבניאס בחורף הנוכחי ( צילום: שרית פלאצי רשות הטבע והגנים )

אחרי פתיחת חורף מתונה שהותירה רבים בדאגה, מתחילים להגיע סימנים מעודדים מהצפון. על פי נתוני רשות המים שפורסמו הבוקר, מפלס הכנרת התייצב על רום של 213.11- מטר, בעלייה של 11 סנטימטרים מתחילת חודש פברואר. מדובר בשינוי מגמה משמעוני לעומת החודש הקודם, כאשר קצב העלייה היומי זינק מ-0.5 ס"מ בינואר ל-0.75 ס"מ בפברואר - האצה של כ-50 אחוז.

המומחים ברשות המים מייחסים את השיפור המורגש לספיקת נהר הירדן, שהגיעה ל-12 מטר מעוקב לשנייה. זרימה זו, יחד עם הגשמים המבורכים שפקדו את אזור הצפון בשבועות האחרונים, יצרו את התנאים להאצה הנוכחית. נחלי הצפון נראים שוצפים ומלאי חיים, והמראה מעודד את חובבי הטבע והמטיילים שפוקדים את האזור.

חוף סוסיתא בכנרת, בגשם המבורך ( צילום: אייל מולגן, איגוד ערים כינרת )

עם זאת, ברשות המים נמנעים מאופוריה מוקדמת. מאז נקודת המינימום בדצמבר, המפלס עלה ב-34 סנטימטרים בלבד - מרחק משמעותי מהיעד המיוחל. נכון לעכשיו, הכנרת רחוקה 4.31 מטרים מהקו האדום העליון, פער שמצריך עוד כמויות משמעותיות של משקעים. כפי שציינו גורמים ברשות, "עוד הרבה גשם ומשקעים דרושים למלא את החסר באגם הלאומי". התקווה הגדולה מופנית כעת לחודש מרץ, שבשנים רגילות מביא איתו חלק ניכר מהמשקעים השנתיים. רק חורף רטוב במיוחד בחודש הקרוב יכול לקרב את הכנרת למילוי מלא ולהבטיח מאגר מים איכותי לקיץ הקרב. יצוין כי בשנים האחרונות, עם התפתחות מתקני ההתפלה, הכנרת מספקת רק כ-2% מצריכת המים הכללית של ישראל, אך היא נותרת סמל לאומי ומקור מים אסטרטגי חשוב.

הכינרת ( צילום: ורד מנור איגוד ערים כינרת )

בעוד שהנתונים הנוכחיים מעודדים, הם גם מזכירים את האתגר הארוך טווח של משק המים בישראל. דו"ח מבקר המדינה מ-2018 הצביע על כך שרשות המים אפשרה ניצול מאגרי המים הטבעיים עד כדי סכנה לגרימת נזק בלתי הפיך, כאשר מפלס הכנרת ירד אל מתחת לקווים האדומים. העלייה הנוכחית, על אף שהיא מעודדת, מדגישה את הצורך בניהול זהיר ומתמשך של משאבי המים.

לנוכח המצב, מומלץ לציבור הרחב להמשיך בצריכה מושכלת של מים ולהימנע מבזבוז. כל טיפה נחשבת, במיוחד בתקופה בה אנו עדיין רחוקים מהמילוי המלא של האגם הלאומי. התפילה לגשמים נותרת רלוונטית ככל שהייתה, והתקווה היא שחודש מרץ יביא איתו את הברכה הנדרשת להשלמת החסר.