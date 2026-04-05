רשות המים פרסמה היום (ראשון) עדכון מעודכן על מצב מפלס הכנרת, לאחר גשמי הברכה שירדו בימים האחרונים ברחבי הארץ. הנתונים מצביעים על מגמת עלייה מתמשכת, אם כי הדרך עדיין ארוכה עד להשלמת מאגרי המים הלאומיים.

על פי נתוני המדידה של רשות המים, מפלס הכנרת עומד כעת על רום של 212.69- מטר מתחת לפני הים. מדובר בעלייה של 5.5 סנטימטרים מאז ערב חג הפסח ביום רביעי, כאשר המשקעים שירדו במהלך החג תרמו להמשך העלייה ההדרגתית.

עלייה משמעותית מנקודת השפל

הנתון המעודד ביותר הוא העלייה המצטברת מאז נקודת המינימום שנרשמה בחודש דצמבר האחרון. מאז אותה נקודה, המפלס עלה בסך הכל 76 סנטימטרים - עלייה משמעותית שמשקפת את כמות המשקעים שירדו במהלך חודשי החורף.

עם זאת, כפי שמציינים ברשות המים, הכנרת עדיין רחוקה 3.89 מטר מהקו האדום העליון. נתון זה מדגיש את הצורך בהמשך גשמי ברכה בחודשים הקרובים כדי למלא את החסר במאגר המים הלאומי.