רשות המים פרסמה היום (ראשון) עדכון מעודכן על מצב מפלס הכנרת, לאחר גשמי הברכה שירדו בימים האחרונים ברחבי הארץ. הנתונים מצביעים על מגמת עלייה מתמשכת, אם כי הדרך עדיין ארוכה עד להשלמת מאגרי המים הלאומיים.
על פי נתוני המדידה של רשות המים, מפלס הכנרת עומד כעת על רום של 212.69- מטר מתחת לפני הים. מדובר בעלייה של 5.5 סנטימטרים מאז ערב חג הפסח ביום רביעי, כאשר המשקעים שירדו במהלך החג תרמו להמשך העלייה ההדרגתית.
עלייה משמעותית מנקודת השפל
הנתון המעודד ביותר הוא העלייה המצטברת מאז נקודת המינימום שנרשמה בחודש דצמבר האחרון. מאז אותה נקודה, המפלס עלה בסך הכל 76 סנטימטרים - עלייה משמעותית שמשקפת את כמות המשקעים שירדו במהלך חודשי החורף.
עם זאת, כפי שמציינים ברשות המים, הכנרת עדיין רחוקה 3.89 מטר מהקו האדום העליון. נתון זה מדגיש את הצורך בהמשך גשמי ברכה בחודשים הקרובים כדי למלא את החסר במאגר המים הלאומי.
ספיקת נהר הירדן
הספיקה הנוכחית בנהר הירדן, המהווה את אחד ממקורות המים העיקריים לכנרת, עומדת על 18 מטר מעוקב לשנייה. נתון זה משקף את כמות המים הזורמת לאגם ממקורות טבעיים בעקבות המשקעים שירדו באזור הצפון.
כידוע, מפלס הכנרת נחשב למדד חשוב למשק המים הארצי, והעדכונים התקופתיים של רשות המים מאפשרים לציבור לעקוב אחר מצב משאבי המים במדינה. בעדכון קודם, דווח על עלייה של 66 סנטימטרים מנקודת המינימום, כך שהעלייה הנוספת של 10 סנטימטרים מעידה על המשך מגמת השיפור.
יצוין כי בשנים האחרונות, לאור מצבה של הכנרת, רשות המים שקלה אף להזרים מים מותפלים לאגם במטרה להעלות את המפלס, אך נכון לעכשיו הדגש הוא על המשך המשקעים הטבעיים.
