כיכר השבת
כל הפרטים

רשות המים מעדכנת: המפלס עומד על 212.69- עם עלייה של 5.5 ס"מ מערב פסח • עלייה של 76 ס"מ מנקודת המינימום בדצמבר | הנתונים המלאים (בארץ)

הכנרת, בחודש שעבר

רשות המים פרסמה היום (ראשון) עדכון מעודכן על מצב מפלס הכנרת, לאחר גשמי הברכה שירדו בימים האחרונים ברחבי הארץ. הנתונים מצביעים על מגמת עלייה מתמשכת, אם כי הדרך עדיין ארוכה עד להשלמת מאגרי המים הלאומיים.

על פי נתוני המדידה של רשות המים, מפלס הכנרת עומד כעת על רום של 212.69- מטר מתחת לפני הים. מדובר בעלייה של 5.5 סנטימטרים מאז ערב חג הפסח ביום רביעי, כאשר המשקעים שירדו במהלך החג תרמו להמשך העלייה ההדרגתית.

עלייה משמעותית מנקודת השפל

הנתון המעודד ביותר הוא העלייה המצטברת מאז נקודת המינימום שנרשמה בחודש דצמבר האחרון. מאז אותה נקודה, המפלס עלה בסך הכל 76 סנטימטרים - עלייה משמעותית שמשקפת את כמות המשקעים שירדו במהלך חודשי החורף.

עם זאת, כפי שמציינים ברשות המים, הכנרת עדיין רחוקה 3.89 מטר מהקו האדום העליון. נתון זה מדגיש את הצורך בהמשך גשמי ברכה בחודשים הקרובים כדי למלא את החסר במאגר המים הלאומי.

הכנרת ממעוף הציפור

ספיקת נהר הירדן

הספיקה הנוכחית בנהר הירדן, המהווה את אחד ממקורות המים העיקריים לכנרת, עומדת על 18 מטר מעוקב לשנייה. נתון זה משקף את כמות המים הזורמת לאגם ממקורות טבעיים בעקבות המשקעים שירדו באזור הצפון.

כידוע, מפלס הכנרת נחשב למדד חשוב למשק המים הארצי, והעדכונים התקופתיים של רשות המים מאפשרים לציבור לעקוב אחר מצב משאבי המים במדינה. בעדכון קודם, דווח על עלייה של 66 סנטימטרים מנקודת המינימום, כך שהעלייה הנוספת של 10 סנטימטרים מעידה על המשך מגמת השיפור.

חוף סוסיתא בכנרת, בגשם המבורך

יצוין כי בשנים האחרונות, לאור מצבה של הכנרת, רשות המים שקלה אף להזרים מים מותפלים לאגם במטרה להעלות את המפלס, אך נכון לעכשיו הדגש הוא על המשך המשקעים הטבעיים.

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (98%)

לא (2%)

הצטרפו עכשיו לקבוצת העידכונים של כיכר השבת

עקבו אחרינו ב -Google News

תוכן שאסור לפספס:

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

4
תפסיקו להזרים מים לירדנים אז המפלס לא ירד!! במיוחד בנט המטומטם שמעצמו הכפיל להם את המים למרות שהם בכלל לא ביקשו. טמבל
א.א.א
אינך בקיא בנתונים אז אולי עדיף שתבלום פיך. הקשרים עם ירדן חשובים בעשרות מונים יותר מעליית הכנרת שאמורה הייתה בין כה בדרך הטבע להזרים להן מי שתיה.
המודעי
3
יש את תהליך ההתפלה לכן ישראל לא תלויה הרבה בכנרת
יוסי
ברור שתלויה. כאשר היא לא תהיה תלויה - היא תתחיל להזרים מים לכנרת
אלכס
2
לידיעה מזרמים לכנרת מים ממכוני הטפלה כבר מס' חודשים דרך נחל ציפורי.
דן
התפלה
צביקה
1
גשמים. לא ברכה ולא קללה. גשמים
אולי גם יעניין אותך:

עוד בבארץ:

כיכר השבת
RSSFacebookפייסבוקXXפנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב ותחבורה
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה
כיכר העיר

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר