מוקדי ההצתה ( צילום: דוברות המשטרה )

לאחר מספר שריפות שפרצו בעיר קריית גת, המשטרה בדקה אפשרות של הצתה והבוקר (ראשון) היא מעדכנת כי נעצר חשוד.