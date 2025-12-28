כיכר השבת
מעצרו הוארך על ידי ביה"מ

ה'פירומן' מקריית גת נעצר | החשד: גרם להצתב בשלושה מוקדים בעיר

שוטרי תחנת קריית גת עצרו בסוף השבוע האחרון תושב העיר, בחשד להצתה במספר מוקדים בעיר, בית המשפט נעתר לבקשת המשטרה והאריך את מעצרו של החשוד בשלושה ימים (חדשות משטרה)

מוקדי ההצתה (צילום: דוברות המשטרה)

לאחר מספר שריפות שפרצו בעיר קריית גת, המשטרה בדקה אפשרות של הצתה והבוקר (ראשון) היא מעדכנת כי נעצר חשוד.

החקירה נפתחה היום לפנות בוקר, עם קבלת דיווח בדבר שלושה מוקדים של שריפות בעיר, נגרם נזק בלבד, ללא נפגעים, כאשר בתום בחינת הזירות, עלה חשד להצתה.

השוטרים ביצעו סריקות תוך שימוש באמצעים טכנולוגיים מתקדמים ועצרו תוך פרק זמן קצר, בסמוך למקום את החשוד תושב העיר בשנות השלושים לחייו בחשד למעשה, בתום חקירתו נכלא.

בהתאם לצורכי החקירה, הוארך מעצרו של החשוד בבית המשפט לבקשת המשטרה עד ליום 30.12.25.

כיכר השבת
