אסון בזמן האזעקות

קרית אונו: תינוק התמוטט במקלט ופונה תוך החייאה כשמצבו מוגדר אנוש

תינוק כבן חודש פונה במצב אנוש לבית החולים שיבא לאחר שאיבד הכרה במקלט בקרית אונו |הכוחות ביצעו החייאה במקום ובדרך לבית החולים (בארץ)

כניסה למקלט (צילום: Avshalom Sassoni/Flash90)

כוחות הצלה הוזעקו הבוקר (שני) למקלט בקרית אונו בעקבות דיווח על תינוק מחוסר הכרה.

הכוחות ביצעו הכוננים פעולות החייאה מתקדמות בתינוק כבן חודש, והוא פונה תוך כדי פעולות החייאה להמשך קבלת טיפול בבית החולים שיבא בתל השומר.

חובש הצלה נתי גולדרייך שהגיע ראשון למקום מדווח: "כשהגעתי למקום, הכווינו אותי למקלט בבניין, שם מצאתי תינוק כבן חודש כשהוא מחוסר הכרה ללא דופק וללא נשימה לאחר שהתמוטט.

"יחד עם חובשים ופראמדיקים של מד"א, ביצענו בו פעולות החייאה מתקדמות והוא פונה תוך כדי החייאה להמשך טיפול בחדר ההלם בבית החולים שיבא בתל השומר".

