כוחות הצלה הוזעקו הבוקר (שני) למקלט בקרית אונו בעקבות דיווח על תינוק מחוסר הכרה.
הכוחות ביצעו הכוננים פעולות החייאה מתקדמות בתינוק כבן חודש, והוא פונה תוך כדי פעולות החייאה להמשך קבלת טיפול בבית החולים שיבא בתל השומר.
חובש הצלה נתי גולדרייך שהגיע ראשון למקום מדווח: "כשהגעתי למקום, הכווינו אותי למקלט בבניין, שם מצאתי תינוק כבן חודש כשהוא מחוסר הכרה ללא דופק וללא נשימה לאחר שהתמוטט.
"יחד עם חובשים ופראמדיקים של מד"א, ביצענו בו פעולות החייאה מתקדמות והוא פונה תוך כדי החייאה להמשך טיפול בחדר ההלם בבית החולים שיבא בתל השומר".
