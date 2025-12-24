שני חברי כנסת מהליכוד, טלי גוטליב ומשה סעדה, עדכנו היום (רביעי) את קצין הכנסת ניצב יובל חן כי ישנו חשד חמור ולפיו מכשירי הטלפון שלהם נפרצו בידי גורמים עוינים.

לפי הדיווח של העיתונאי יהודה שלזינגר ב'וואלה', השניים קיבלו לדבריהם התראה מקצין משטרה לשעבר העוסק כיום בסייבר כי ישנו מידע מהטלפון שלהם שמופץ בפורומים שונים בדארק-נט.

יצויין כי הן גוטליב והן סעדה חברים בוועדות רגישות - כולל בוועדת חוקה וועדת חוץ וביטחון של הכנסת. לפי שעה לא ברור אילו חומרים הופצו, מה היקף ההדלפה ומי עומד מאחור.

הדיווח הפעם מגיע ימים ספורים לאחר שקבוצת האקרים המזוהה עם איראן פרסמה כי פרצה למכשיר הטלפון של ראש הממשלה לשעבר נפתלי בנט, ואף פרסמה חומרים רגישים - בין היתר הודעות ואנשי קשר.

בשבוע שעבר דווח כי במערכת הביטחון הישראלית חוששים שההאקרים המוזהים עם איראן הצליחו להגיע למספרי הטלפון של בכירים מאוד בגופי הביטחון הישראליים.

החשש הוא שבשל העובדה שבנט כיהן בתפקידים הבכירים של ראש ממשלה ושר ביטחון, ההאקרים הצליחו לאתר מספרי טלפון של בכירים מאוד בגופי הביטחון הישראליים.

כמו כן, גורמי ביטחון הזהירו כי ייתכן והקבצים שהפיצו ההאקרים עלולים להכיל תוכנות רוגלה שיפגעו במכשירים שבהם ייפתחו.

בנט עצמו פרסם הודעה בה הודה שדלפו חומרים מהמכשיר הנייד שלו. לדברי בנט: "הנושא בטיפול גורמי הביטחון. אויבי ישראל יעשו הכל כדי לא לקבל אותי כראש ממשלה שוב. לא יעזור להם. אף אחד לא ימנע ממני לפעול ולהלחם למען מדינת ישראל ועם ישראל.

"לאחר בדיקה נוספת מסתמן שאכן מכשיר הטלפון שלי עצמו לא נפרץ אך כן הושגה גישה לחשבון הטלגרם בדרכים שונות, תוכן של רשימת הטלפונים וכן תמונות וצ׳טים רבים אמיתיים וגם מזויפים (בין היתר תמונה שלי לצד בן גוריון) הופצו". בנט פנה באזהרה לציבור: "תכנים אלו הושגו שלא כחוק והפצתם מהווה עבירה פלילית".