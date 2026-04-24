נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ הפתיע שוב הלילה כאשר בחר לעדכן בעצמו את הציבור על התפתחות דרמטית במגעים המדיניים במזרח התיכון. בפוסט שפרסם ברשת החברתית Truth Social שבבעלותו, הודיע טראמפ כי הפסקת האש הזמנית בין ישראל לחיזבאללה בלבנון תוארך בשלושה שבועות נוספים.

ההודעה הגיעה דווקא על רקע הסלמה נקודתית בשטח, לאחר שזמן קצר קודם לכן הופעלו אזעקות ביישוב שתולה שבגליל המערבי בעקבות שיגור של ארבע רקטות מלבנון, אירוע שהיווה את הפעם הראשונה זה יומיים שבה נשמעו התרעות צבע אדום בשטח ישראל.

הירי, שלגביו לקח חיזבאללה אחריות, יורט בחלקו ולא גרם לנפגעים או לנזק, אך הוביל לתקיפות תגובה מיידיות של צה"ל נגד משגרים ומטרות טרור בדרום לבנון.

הכרזתו של טראמפ הגיעה מיד עם תחילתן של השיחות הרשמיות בין נציגי ישראל ולבנון שנערכו בחדר הסגלגל בבית הלבן.

בפוסט שפרסם, ציין טראמפ כי הפגישה המשותפת התנהלה בצורה טובה מאוד, והוסיף הבטחה אסטרטגית ולפיה ארצות הברית תעבוד יד ביד עם ממשלת לבנון במטרה להגן עליה ולסייע לה מול איומי חיזבאללה.

טראמפ חתם את הודעתו באומרו כי הוא מצפה לארח בעתיד הקרוב מאוד את ראש ממשלת ישראל בנימין נתניהו ואת נשיא לבנון ג'וזף עאון לפסגה משותפת, וכינה את הפגישה הנוכחית שבה השתתף כאירוע היסטורי וכבוד גדול.

זו לא הפעם הראשונה שטראמפ מקדים את ההודעות הרשמיות בישראל; גם את תחילתה של הפסקת האש המקורית הכריז הנשיא שעות לפני מסיבת העיתונאים של נתניהו.

במהלך הפגישה עצמה בוושינגטון, הציגו הצדדים עמדות קשיחות. שגריר ישראל בארצות הברית, יחיאל לייטר, הרעיף שבחים על ממשל טראמפ ועל חזונו לשלום, אך במקביל הציב קו תקיף כלפי לבנון.

לייטר הדגיש כי ישראל רואה בלבנון שותפה טבעית לשלום, אך הבהיר כי החזון מוחזק כבן ערובה בידי חיזבאללה ואיראן. הוא דחה את הדרישה הלבנונית לנסיגה ישראלית מלאה ומיידית מהשטח, וטען כי התמקדות בסוגיה זו פירושה נפילה למלכודת שתוביל לכישלון השיחות.

השגריר הישראלי הדגיש כי כל עוד האיום על תושבי הצפון נמשך, נוכחות צה"ל ברצועת הביטחון שהוקמה חייבת להישאר על כנה, והזכיר את זכותה של ישראל להגן על עצמה מפני הפרות, כפי שבאו לידי ביטוי בתקיפות האחרונות של חיזבאללה אף בזמן הפסקת האש.

מנגד, הצד הלבנוני הגיע לשיחות בדרישה ברורה להסגת כוחות צה"ל ולהפסקת פעולות הרס הבתים ותשתיות הטרור שמבצע הצבא בכפרים צמודי הגדר שבדרום המדינה.

בעוד המגעים המדיניים נמשכים בוושינגטון, המציאות בשטח נותרה מתוחה ונפיצה. צה"ל ממשיך לפעול בעצימות בדרום לבנון להסרת איומים ולטיהור השטח, ובמקביל נדרש להגיב לשורת תקריות יזומות מצד חיזבאללה.

רק ביממה האחרונה, מלבד הירי לשתולה, חיסל צה"ל שלושה מחבלים שניסו לשגר טיל נגד מטוסים לעבר כלי טיס ישראלי, והתמודד עם חדירת רחפן נפץ שפצע באורח קל לוחם מילואים.

צה"ל מעדכן כי מאז כניסת הפסקת האש הראשונית לתוקף, בוצעו כחמישים תקיפות אוויריות נגד תשתיות טרור וחוליות מחבלים, ובהן חוסלו למעלה מעשרים וחמישה פעילי חיזבאללה.

למרות רצונה המוצהר של ישראל להפריד בין הזירה הלבנונית לזו האיראנית, גורמים מדיניים מודים כי הלחץ האמריקני להפסקת אש בלבנון קשור קשר הדוק למשא ומתן המקביל שמנהלת וושינגטון מול טהרן, מה שעשוי להשפיע דרמטית על התפתחות האירועים בשבועות הקרובים שעליהם הכריז טראמפ.