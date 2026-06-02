חשד לפלילים: מבקר המדינה הטיל קנס על מפלגת הליכוד

מבקר המדינה הטיל קנס על מפלגת הליכוד בעקבות ליקויים חמורים שנמצאו בהתנהלות הכספית של הסיעה, ובהם גם ממצאים שנחשפו בבדיקות ובתחקירים הנוגעים להתפקדות ולפריימריז.

על פי דוח הביקורת, סיעות הכנסת נדרשו לנהל את חשבונותיהן בהתאם להנחיות מבקר המדינה, אולם בליכוד נמצאו חריגות הכוללות תשלומי שכר והטבות לבעלי תפקידים שנעשו על בסיס החלטות בעל פה בלבד, ללא תיעוד בכתב וללא מנגנון מסודר.

בין היתר ציין המבקר מתן הטבות כספיות לבעלי תפקידים, בהם העמדת רכבים קבועים, מבלי שהדבר עוגן במסמכים רשמיים או דווח כנדרש.

עוד עלה כי נמצאו מקרים של העסקת עובדים ללא הסכמי העסקה מסודרים, וכן ממצאים הנוגעים לאופן רישום ההתפקדויות למפלגה, בהם שימוש באמצעי תשלום אחד לצורך רישום מספר מתפקדים, וכן מקרים של העברות בנקאיות שבוצעו עבור יותר ממתפקד אחד, לעיתים ללא קשר משפחתי מובהק בין המשלמים.

לפי הדוח, ממצאים אלה עלולים להשפיע על תקינות ספר הבוחרים בפריימריז וליצור חשש לפגיעה בטוהר הבחירות הפנימיות ובאמון הציבור. הביקורת התייחסה גם להיקפי החובות של סיעות הכנסת, כאשר לליכוד נותרו חובות של למעלה מ-30 מיליון שקלים מתוך חוב כולל של כלל הסיעות.

המבקר קבע בעקבות הליקויים כי יש מקום להטלת קנס כספי על המפלגה, כחלק מאכיפת כללי מימון ובקרה על פעילות הסיעות.