חץ-L: מה מסתתר מאחורי החימוש החדש של רפאל?

על רקע עסקת החימוש הסעודית-אמריקנית רחבת ההיקף, חברת רפאל חושפת קטגוריה חדשה של טילים משוטטים מתוחכמים, המיועדים לשדה הקרב העתידי.

המירוץ לחימוש עולמי עולה הילוך. יממה לאחר פרסום עסקת הנשק הענקית בין ארצות הברית לערב הסעודית (הכוללת מטוסי קרב מתקדמים, טנקים ומערכות הגנה אווירית), חשפה חברת רפאל מערכות לחימה מתקדמות את אחד מפיתוחי הנשק הקטלניים והמתוחכמים ביותר שלה – חימושים משוטטים חדשים ממשפחת "חץ-L". ולמעשה נחשפו שני דגמים:

ניהול חימושים ( צילום: רפאל )

דגם "חץ-L 4X": סילון משוטט לדיוק מרבי (עד 40 ק"מ)

דגם חץ-L 4X" הוא טיל משוטט אלקטרו-אופטי שתוכנן מראש כטיל סילוני בעל מהירות גבוהה ויכולת שיטוט/שהייה ממושכת. יכולת זו מבדילה אותו מכלי טיס בלתי מאוישים תוקפים אחרים, אשר מתאפיינים לרוב במעוף איטי, ראש קרב קטן וחתימה תרמית גבוהה.

שילוב היכולות בטיל בעל שהייה ממושכת, חתימה נמוכה וראש קרב משמעותי, מהווה מכפיל כוח:

יתרון מבצעי: מאפשר למפעילים זמן רב באוויר, מה שמסייע לייצר אחיזת שטח ולסגור מעגלי איסוף ותקיפה באופן מהיר ויעיל נגד מטרות בעלות זמן חיות קצר או מטרות נעות.התאמה למשגר קיים: הטיל פותח עם קומונליות למשגר ה-"חץ" NLOS (המכונה גם "תמוז 5"), הנמצא בשימוש מבצעי לאורך שנים. שילוב החימוש במשגר הקיים (רכוב, ימי או מוסק) תאפשר לכוחות תוספת יכולת משמעותית בטווח התקיפה וביכולת השהייה מעל אזור המטרות.

טכנולוגיות מתקדמות ואוטונומיה:

הטיל מצויד בטכנולוגיות פורצות דרך, הכוללות ניווט חסין: יכולת ניווט ללא הסתמכות על מערכת מיקום עולמית (GPS), המבוסס על התאמת תמונה.תקשורת חסינה: תקשורת מתקדמת, חסינה גם בסביבה של לוחמה אלקטרונית.זיהוי אוטומטי: שילוב יכולות זיהוי אוטומטי מתקדמות של מטרות (ATR) ורכישת תמונת מטרה (TIA) המאפשרת ביות אוטונומי על סט מטרות נבחר מראש.

כל יכולות המערכת מאפשרות למפעיל יחיד לנהל עד ארבעה טילים במעוף – תוך שמירה על פיקוח אנושי מלא.

ראשי קרב מגוונים: ה-"חץ-L 4X" יוצע עם שני סוגי ראשי קרב עיקריים:

נ"ט כפול : להתמודדות עם מטרות טנקים ורכב קרבי משוריין.

ראש קרב רב-תכליתי: למגוון רחב של מטרות טקטיות, המאפשר התאמת הטיל למשימות ביבשה, באוויר ובים.

שיגור טיל החץ ( צילום: אגף דוברות וקשרי ציבור במשרד הביטחון )

דגם "חץ-L 1X": האבולוציה הטקטית (עד 5 ק"מ)

דגם חץ-L 1X הוא חימוש משוטט טקטי נוסף, המשמש כאבולוציה משודרגת של דגם המעוז (שם המערכת המבצעית שהייתה ידועה קודם לכן).

עמידות בתנאי שטח: הדגם פותח לעבודה בתנאי שטח קשים, כגון שיבושי מערכות מיקום, הפרעות תקשורת ומזג אוויר קיצוני. טווח ושהייה: טווח הפעולה הוא עד 5 ק"מ עם משקל חימוש של 2.2 ק"ג.

זמן השהייה באוויר הוא 15 דקות במצב חמוש או 30 דקות במצב תצפית

יכולות מתקדמות: החימוש מצויד בראש קרבי עם פיזור רסס היקפי מלא של 360°, וכולל יכולות מתקדמות של חיישני אור יום ואינפרא אדום (VIS/IR), יכולות מעקב אחר מטרות ומנגנוני זיהוי המבוססים על בינה מלאכותית.