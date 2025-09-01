אלפי שקלים לכל יום מילואים: כך הפך לוחם מהדרום למיליונר

גבר בשנות ה־50 לחייו, נשוי ואב לארבעה מהדרום, זכה בפרס הראשון בלוטו – 10 מיליון שקלים – בהגרלה שהתקיימה בסוף החודש שעבר.

הזוכה, המשרת במילואים מאז ה־7 באוקטובר, סיפר כי את הטופס מילא במספרים קבועים הקשורים לבני משפחתו. הוא גילה את הזכייה בדוכן מפעל הפיס, שם סרקו יחד עם הזכיין את הטופס באפליקציה ונדהמו לגלות את הסכום.

על תוכניותיו אמר: "אחרי 300 ימי מילואים אני רוצה להקדיש זמן למשפחה ולקחת את כולנו לטיול גדול בחו"ל. אני גם שוקל להתחיל לימודים ולפתוח דף חדש מקצועי".

ולסיום חייך: "החיים מלאי הפתעות – לפעמים החלומות מתגשמים ברגע הכי לא צפוי".