כיכר השבת
הפתעה של החיים

אלפי שקלים לכל יום מילואים: כך הפך לוחם מהדרום למיליונר

גבר בשנות ה־50 לחייו, מילואימניק ואב לארבעה מהדרום, זכה ב־10 מיליון ש"ח בהגרלת הלוטו. הזוכה סיפר כי הוא מתכנן לקחת את משפחתו לטיול גדול בחו"ל ולעשות שינוי מקצועי  (בארץ)

לוחמי מילואים (צילום: דו"צ)

גבר בשנות ה־50 לחייו, נשוי ואב לארבעה מהדרום, זכה בפרס הראשון בלוטו – 10 מיליון שקלים – בהגרלה שהתקיימה בסוף החודש שעבר.

הזוכה, המשרת במילואים מאז ה־7 באוקטובר, סיפר כי את הטופס מילא במספרים קבועים הקשורים לבני משפחתו. הוא גילה את הזכייה בדוכן מפעל הפיס, שם סרקו יחד עם הזכיין את הטופס באפליקציה ונדהמו לגלות את הסכום.

על תוכניותיו אמר: "אחרי 300 ימי מילואים אני רוצה להקדיש זמן למשפחה ולקחת את כולנו לטיול גדול בחו"ל. אני גם שוקל להתחיל לימודים ולפתוח דף חדש מקצועי".

ולסיום חייך: "החיים מלאי הפתעות – לפעמים החלומות מתגשמים ברגע הכי לא צפוי".

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (55%)

לא (45%)

תוכן שאסור לפספס:

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

אולי גם יעניין אותך:

עוד בבארץ:

לעוד כתבות
כיכר השבת
פנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר