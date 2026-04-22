כיכר השבת
חבלות ופצעים

לינץ' מזעזע: עשרות פורעים תקפו קבוצת מטיילים מקרוב בסלעים ואבנים

עשרות פורעים מהכפר דיר דבואן ביצעו לינץ' בקבוצת מטיילים שעשתה את דרכה מהיישוב עפרה לעבר גבעת אסף. הפורעים תקפו את הקבוצה במטר כבד של סלעים מטווח קצר, פצעו מספר מטיילים, אחד מהם במצב קשה | חוננו: "קוראים לעצור את כלל הפורעים ולמצות עמם את הדין" (ביטחון)

(צילום: באדיבות המטיילים)

אירוע ביטחוני חמור התרחש היום (רביעי) באזור חבל בנימין, כאשר קבוצת מטיילים שעשתה את דרכה מהיישוב עפרה לכיוון גבעת אסף הותקפה באלימות קשה.

על פי הדיווחים, עשרות פורעים ערבים יצאו מכיוון הכפר דיר דבואן, המתינו למטיילים ותקפו אותם במטר כבד של סלעים ואבנים מטווח קרוב מאוד, במה שתואר על ידי הנוכחים כניסיון לינץ' של ממש.

כתוצאה מהתקיפה המסיבית, נפצעו כמה מחברי הקבוצה. צוותי רפואה שהוזעקו לזירה העניקו טיפול ראשוני למספר פצועים, ביניהם פצוע ראש שנזקק לפינוי דחוף לבית החולים להמשך קבלת טיפול רפואי.

בתמונות מהזירה נראים סימני החבלה הקשים על גופם של המטיילים, הכוללים פציעות פתוחות ושפשופים עמוקים בידיים וברגליים.

חברי הקבוצה גילו תושייה יוצאת דופן. המטיילים, שהחזיקו בנשק אישי ברישיון, נאלצו לבצע ירי כדי להדוף את עשרות הפורעים שצרו עליהם, ובכך הצליחו לחלץ את עצמם ואת חבריהם הפצועים מהמקום עד להגעת כוחות הביטחון. כוחות צה"ל החלו בפעילות באזור הכפר דיר דבואן, ופתחו בסריקות ומעצרים של חשודים.

בארגון "חוננו" הגיבו בחריפות לאירוע וקראו למערכת הביטחון ולמשטרה לפעול ביד קשה נגד המפגעים.

