רגע מרגש ומשמעותי

מתן הסתפר לראשונה מאז השחרור: "רגע קטן של חיים רגילים – תחושה שאי אפשר להסביר"

לראשונה מאז שחזר מהשבי, מתן אנגרסט הסתפר כאן בישראל. בסרטון שפורסם, נראה אנגרסט עובר תספורת בחיוך. "רגע קטן של שגרה – תחושה שאי אפשר להסביר במילים", כתב הספר (בארץ)

מתן אגרנסט מסתפר לראשונה (צילום: צילום מסך)

בפעם הראשונה מאז ששב מהשבי בעזה, מתן אנגרסט ישב על כיסא הספר.

ברשתות החברתיות הופץ סרטון מרגש שבו נראה אנגרסט עובר תספורת אצל הספר חן אוריהייב – רגע פשוט לכאורה, אך טעון בסמליות עצומה.

ברקע נשמע השיר "תלמד אותי אמונה וביטחון", והאווירה – כפי שמתאר הספר – הייתה רחוקה משגרת מספרה רגילה.

"היה לי הכבוד לספר תספורת ראשונה מאז שחזר מהשבי", כתב אוריהייב. "זכות גדולה וכבוד ענק לספר את מתן אנגרסט. רגע קטן של שגרה – זו תחושה שאי אפשר להסביר במילים".

אוריהייב הוסיף כי "זה הרבה מעבר לתספורת. תודה על הזכות לקחת חלק ברגע כל כך מרגש ומשמעותי עבורי".

ביום שישי האחרון, מתן אנגרסט יחד עם חבריו מתן צנגאוקר ועמרי מירן, השתחררו מבית החולים איכילוב – ארבעה ימים בלבד לאחר ששבו לישראל בתום כשנתיים בשבי חמאס. במהלך ימי האשפוז עברו השלושה סדרת בדיקות רפואיות מקיפות, לצד תמיכה וליווי מקצועי.

