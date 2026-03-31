מערת המכפלה ממבט הרחפן ( צילום: יעקב חיים סופר )

בהודעה חריגה שפורסמה היום (שלישי), הודיעה הנהלת מערת המכפלה על ביטול מלא של כל האירועים שתוכננו במתחם הקדוש במהלך חג הפסח הבעל"ט.

ההחלטה, שמגיעה בעקבות הנחיות מחמירות של פיקוד העורף, משנה באופן משמעותי את הסדרי העלייה לרגל למקום קבורת האבות והאמהות. "לאור המציאות בשלב הנוכחי של גאולת ישראל ולאור הנחיות פיקוד העורף, לא יתקיימו אירועים במערת המכפלה בחג הפסח הבעל"ט", נכתב בהודעת ההנהלה. המשפט המנוסח בזהירות משקף את המתח הביטחוני המתמשך במהלך מבצע 'שאגת הארי', שהביא לסגירות והגבלות במקומות קדושים נוספים ברחבי יהודה ושומרון. הסדרי כניסה מוגבלים ושעות פעילות מצומצמות בצל המלחמה: כך עיר התורה והחסידות נערכת לחג החירות • צפו בתיעוד חיים רוזנבוים | 13:41 על פי ההנחיות החדשות, מערת המכפלה תיפתח למתפללים בשעות 04:00 עד 21:45 בלבד, כאשר הכניסה תוגבל ל-50 מתפללים בו זמנית. מדובר בהגבלה משמעותית ביחס לתקופות רגילות, שבהן אלפי מתפללים נוהגים לעלות למערה במהלך ימי החג. בנוסף, הודיעה ההנהלה כי אולם יצחק - אחד מחללי התפילה המרכזיים במתחם - יישאר סגור לחלוטין. ההחלטה נובעת ככל הנראה משיקולי ביטחון ומיגון, בדומה למה שקרה לאחרונה בקבר רחל אמנו, שם הוצבו מיגוניות מיוחדות כדי לאפשר המשך תפילה תחת איומי הטילים.

הנהלת המערה הבהירה כי המצב עשוי להשתנות בהתאם להתפתחויות הביטחוניות. "ככל שיהיה שינוי בהנחיות נוציא עדכון נוסף", נכתב בהודעה, תוך שמירה על דלת פתוחה לשינויים אפשריים במידה והמצב הביטחוני ישתפר.

יצוין כי מערת המכפלה, שנחשבת לאחד המקומות הקדושים ביותר ליהדות, שמרה על פעילות רציפה גם במהלך חודשי המלחמה הקשים. המתחם, שמוגן בכבדות על ידי כוחות הביטחון, המשיך לקבל מתפללים גם בתקופות של הסלמה ביטחונית, אך ההגבלות הנוכחיות הן מהחמורות ביותר מאז תחילת המערכה.

ההחלטה על הגבלת הפעילות במערת המכפלה מצטרפת לשורה של צעדים ביטחוניים שננקטו במקומות קדושים נוספים. כך למשל, גם קבר רחל אמנו עמד בפני איום סגירה לפני שבועיים, עד שהושגה פשרה שאפשרה המשך תפילה תחת תנאי מיגון מחמירים.

קהל המתפללים מתבקש לעקוב אחר עדכונים נוספים שיפורסמו על ידי הנהלת המערה, ולהיערך בהתאם להנחיות המעודכנות. למרות ההגבלות, ההנהלה מדגישה כי המתחם ימשיך להיות פתוח לתפילה בשעות המוגדרות, ומזמינה את הציבור להמשיך ולעלות למקום הקדוש תוך שמירה על ההנחיות.