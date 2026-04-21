בטקס האזכרה הממלכתי לחללי מערכות ישראל ופעולות האיבה שנערך בהר הזיתים בירושלים, נשא דברים נציג הכנסת ח״כ יואב בן צור, שהתייחס בנאומו לנופלים, למשפחות השכול ולרוח הלחימה של מדינת ישראל.

בן צור פתח בדברים על גבורת הנופלים ועל זכרו של סמל ראשון יאיר אביטן הי״ד, לוחם חטיבת הצנחנים שנפל בקרב בצפון רצועת עזה, ואמר: ״אויבנו ניסו לגדוע את החיים של גיבור ישראל יאיר אביטן הי״ד, אבל בני משפחתו ממשיכים במסע החיים ובתעצומות נפש הם מפיצים את מורשתו, אויבנו ניסו לכבות את אורו, אבל סביו הרב שמעון אביטן, ממשיך להאיר את אורו שיידלק לנצח נצחים״.

בהמשך דבריו הזכיר את פסוקי האבל המסורתיים על הנופלים: ״הצבי ישראל על במותיך חלל, איך נפלו גיבורים״, ותיאר את מציאות המאבק ההיסטורי של עם ישראל באויביו: ״משחר ההיסטוריה עומדים עלינו לכלותינו, משנאינו אמרו ועדיין אומרים לכו ונכחידם מגוי ולא יזכר שם ישראל עוד״.

בן צור התייחס גם למשפחות השכול ואמר כי השכול מלווה אותן באופן יומיומי: ״אנו יודעים כי עבורכן השכול איננו זקוק לטקסים או לצפירה בכדי לזכור את הנופלים. הוא בן בית קבוע, נוכח בכל נשימה, בכל חג, בכל שבת ובכל יום״. הוא הוסיף: ״אנו זוכרים כי מאחורי הגבורה ישנם הורים שעולמם חרב, אחים שנותרו עם געגוע אינסופי, ובתים שבהם האור כבה באחת״.

בהתייחסו ללחימה הנמשכת אמר כי ״מלחמת חרבות ברזל העמידה אותנו שוב אל מול מבחן הקיום. ראינו את חומות הברזל קורסות, אך ראינו גם את מיטב בנינו ובנותינו יוצאים למשימת חייהם - לעמוד כחומה בצורה וכאגרוף ברזל למען ביצור ביטחונה של מדינת ישראל״, והוסיף כי הם ״בנו בגופם חומה אנושית איתנה אל מול חומות האיבה והשנאה״.

בהמשך דבריו הזכיר גם את המחיר הכבד של הדור הצעיר שנפל, ואמר כי ״הפסוק דודי ירד לגנו ללקט שושנים קיבל משמעות כואבת, שושנים צעירים שנקטפו בדמי ימיהם כדי שאנו נוכל לחיות כאן בשלווה״.

את נאומו חתם באמירה כללית על רוח העם והמדינה: ״זוהי רוחה של האומה היהודית - עם של אריות שלא נכנע לשכול… מדינתנו היא סלע איתן, יצוק מדרכם ורוחם של אלה שבזכותם אנו חיים פה… ובמותם ציוו לנו את החיים, את החיים המשותפים ואת אחדות העם״.