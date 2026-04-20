טקס יום הזיכרון בבסיס חטיבת החשמונאים התקיים הערב (שני) בראשות מפקד חטיבת החשמונאים, אלוף-משנה ש׳, ובהשתתפות סגל הפיקוד ולוחמי החטיבה.

הטקס כלל קריאת יזכור, הדלקת אבוקה, הורדת הדגל לחצי התורן ושירת ההמנון הלאומי. בקרב כוחות החטיבה אשר פועלים בלבנון, נערכו טקסים בהתאם לפעילות המבצעית.

מפקד חטיבת החשמונאים, אלוף-משנה ש’ אמר במהלך הטקס: ״ביום זה אנחנו עוצרים את שגרת חיינו, מרכינים ראש ומתייחדים עם זכרם של הנופלים, אלו שמסרו נפשם כדי שנוכל אנו, לחיות כאן, בארץ הזו, בביטחון".

"יום זה מבטא את הקשר הנשמתי העמוק בין כל חלקי האומה, יום שבו עם שלם מתכנס סביב זיכרון משותף, כאב משותף והכרת תודה שאין לה שיעור״, סיכם המפקד.