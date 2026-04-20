כיכר השבת
בשירה משותפת

"מרכינים ראש": כך נראה טקס יום הזיכרון בבסיס חטיבת החשמונאים | צפו

טקס יום הזיכרון התקיים בבסיס חטיבת החשמונאים בהשתתפות מפקד החטיבה, סגל הפיקוד והלוחמים | טקסים נוספים נערכו בקרב כוחות החטיבה בלבנון (בארץ)

1תגובות
שירת חטיבת החשמונאים בטקס
שירת חטיבת החשמונאים בטקס| צילום: צילום: דובר צה"ל
שירת חטיבת החשמונאים בטקס (צילום: דובר צה"ל)

טקס יום הזיכרון בבסיס חטיבת החשמונאים התקיים הערב (שני) בראשות מפקד חטיבת החשמונאים, אלוף-משנה ש׳, ובהשתתפות סגל הפיקוד ולוחמי החטיבה.

הטקס כלל קריאת יזכור, הדלקת אבוקה, הורדת הדגל לחצי התורן ושירת ההמנון הלאומי. בקרב כוחות החטיבה אשר פועלים בלבנון, נערכו טקסים בהתאם לפעילות המבצעית.

מפקד חטיבת החשמונאים, אלוף-משנה ש’ אמר במהלך הטקס: ״ביום זה אנחנו עוצרים את שגרת חיינו, מרכינים ראש ומתייחדים עם זכרם של הנופלים, אלו שמסרו נפשם כדי שנוכל אנו, לחיות כאן, בארץ הזו, בביטחון".

"יום זה מבטא את הקשר הנשמתי העמוק בין כל חלקי האומה, יום שבו עם שלם מתכנס סביב זיכרון משותף, כאב משותף והכרת תודה שאין לה שיעור״, סיכם המפקד.

צה"לחשמונאיםהתקווהמפקדיום הזכרון

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (17%)

לא (83%)

הצטרפו עכשיו לקבוצת העידכונים של כיכר השבת

עקבו אחרינו ב -Google News

תוכן שאסור לפספס:

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

1
אולי גם יעניין אותך:

עוד בבארץ:

כיכר השבת
RSSFacebookפייסבוקXXפנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב ותחבורה
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה
כיכר העיר

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר