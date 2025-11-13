כיכר השבת
למעלה משנתיים לאחר שנחטף

טרגדיה בבארי: הושבה גופתו של מנחם גודארד ז"ל שנרצח ונחטף במתקפה הארורה

נציגי צה"ל הודיעו למשפחה על השלמת הליך הזיהוי • גודארד ז"ל, בן 73 במותו, נרצח על ידי גא"פ וגופתו נחטפה לעזה • אשתו, איילת, נרצחה גם כן במתקפה על ביתם. הם הותירו ארבעה ילדים ושבעה נכדים • צה"ל דורש מחמאס לעמוד בהסכם ולהשיב את כל החללים (בארץ)

ארונו של מני ז"ל (צילום: דובר צה"ל)

צה"ל הודיע למשפחתו של החטוף מני (מנחם) גודארד ז"ל כי הליך הזיהוי הושלם והוא הושב לקבורה. הודעה זו ניתנה לאחר השלמת הזיהוי על ידי המרכז הלאומי לרפואה משפטית, בשיתוף משטרת ישראל והרבנות הצבאית.

הטרגדיה הכפולה של משפחת גודארד

על פי המידע והמודיעין, מנחם גודארד ז"ל נרצח על ידי ארגון הטרור גא"פ ב-7 באוקטובר 2023, במהלך המתקפה הרצחנית על קיבוץ בארי, וגופתו נחטפה לרצועת עזה.

מני ז"ל, שהיה בן 73 במותו, הותיר אחריו ארבעה ילדים ושבעה נכדים. הטרגדיה המשפחתית קשה במיוחד, כיוון שרעייתו, איילת גודארד ז"ל, נרצחה גם היא במתקפה על הקיבוץ. מותו של מני ז"ל נקבע עוד בתאריך 08/12/23.

צה"ל הביע השתתפות בצער המשפחה והדגיש כי ימשיך להשקיע את כלל המאמצים הנדרשים בהשבת החטופים החללים.

הדרישה לחמאס: השבת כל החללים

צה"ל קרא לארגון חמאס לעמוד בחלקו בהסכם ולהשקיע את כלל המאמצים הנדרשים על מנת להשיב את כלל החטופים החללים למשפחותיהם ולקבורה ראויה.

