נפל התפוצץ ליד מטולה: 6 עובדים זרים נפצעו - 2 במצב קשה

שישה עובדים זרים נפצעו הבוקר (שלישי) בדרגות פציעה שונות מפיצוץ נפל ישן בשטח פתוח סמוך למטולה. שניים מהם במצב קשה, אחד במצב בינוני ושלושה במצב קל. האירוע התרחש בשעה 06:52 במטע באזור הישוב הצפוני ביותר בישראל.

על פי הדיווח ממד"א, מדובר בשישה גברים כבני 40 שנפגעו מפיצוץ פריט אמל"ח. חובשים ופראמדיקים של מד"א בשיתוף כוח רפואה של צה"ל הגיעו למקום והחלו במתן טיפול רפואי מיידי. שני הפצועים הקשים ופצוע נוסף במצב בינוני פונו במסוק לבית החולים זיו, בעוד שלושת הפצועים הקלים פונו באמבולנסים לבית החולים זיו בצפת.

חובש בכיר במד"א מוטי בראל תיאר: "קיבלנו דיווח על מספר גברים שנפצעו מפיצוץ במטע סמוך למטולה. הגענו למקום וראינו את הפצועים כשהם בהכרה וסובלים מפציעות בגופם. התחלנו במיון ראשוני והענקת טיפול רפואי בשטח שכלל עצירת דימומים ומתן תרופות. בשיתוף כוח רפואה של צה"ל פינינו את הפצועים במסוק ובאמבולנסים של מד"א לבית החולים תוך המשך טיפול רפואי".

משטרת ישראל פתחה בבדיקת נסיבות האירוע. כוחות משטרה הגיעו לזירה וחבלני משטרת ישראל עשו דרכם למקום במטרה לבדוק את נסיבות הפיצוץ ופרטי המקרה.

המשטרה פנתה לציבור בקריאה דחופה: "אנו פונים לציבור ומבקשים לא לגעת ברסיסים או בחלקי יירוט שעלולים להימצא בשטח מהלחימה בצפון. בכל זיהוי חפץ חשוד או פריט לא מזוהה יש לדווח למוקד החירום של המשטרה 100".

אחד הפצועים הוכנס לחדר ניתוח

מהמרכז הרפואי זיו נמסר כי שישה אזרחים פצועים הובאו הבוקר מאזור מטולה בפינוי מוסק ורכוב. שני פצועים במצב קשה ופצוע נוסף במצב בינוני הוכנסו לחדר הטראומה לקבלת טיפול רפואי ראשוני. שלושה פצועים נוספים מטופלים במלר"ד - המחלקה לרפואה דחופה.

פרופ' אבירם ניסן, מנהל האגף הכירורגי במרכז הרפואי זיו, מסר כי אחד הפצועים שמצבו קשה הוכנס בדחיפות לחדר ניתוח. הפצוע הקשה הנוסף עובר בשעה זו בדיקות דימות לצורך הערכת מצבו והמשך טיפול. צוותי המרכז הרפואי זיו ממשיכים להעניק טיפול רפואי לכלל הפצועים.