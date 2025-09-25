כיכר השבת
איפה השיחות שיורטו?

מייקרוסופט בצעד דרמטי: חסמה ליחידת 8200 גישה לשירותי האחסון

נכנעו ללחץ: חברת מיקרוסופט עצרה את הגישה של 8200 הישראלית לשירותי הענן של החברה, עליהם בין היתר נשמרו נתוני מעקב עם פלסטינים (ביטחון)

מייקרוסופט חוסמת בצעד דרמטי וחריג את הגישה לשירותי הענן של החברה ליחידת 8200 בצה"ל. כך הודיעו היום (חמישי) בחברה.

עד עתה השתמשו ב-8200 בשירותי החברה כדי לאחסן עליהם בין היתר מיליוני שיחות טלפון פלסטיניות מיהודה ושומרון ורצועת עזה.

ההחלטה לחסימת הגישה לענן מגיעה לאחר דיווח בגארדיאן הבריטי, שערך תחקיר בנושא וטען כי היחידה הצה"לית משתמשת בשרתי החברה כדי לאחסן את השיחות.

בחברה הודיעו כי בדקו את הטענות וכי הן נכונות. מהדיווח עולה כי מאגר השיחות שיורטו על ידי 8200 הגיע לכ-8000 טרה בייט. כעת כאמור הודיעו בחברה על חסימת הגישה לענן.

סגן נשיא החברה טען כי הסיבה לכך היא שהחברה איננה מספקת טכנולוגיה למטרות מעקב אחרי המוני אזרחים. לדברי החברה, מדובר בחברה פרטית שמחליטה באיזה אופן ישתמשו בשירותיה.

יצויין כי מדובר בפעם הראשונה שבה חברת טכנולוגיה אמריקנית גדולה מחליטה כך להטיל סנקציות באופן גלוי ופומבי כנגד ישראל, ברקע הלמחמה ברצועת עזה.

גורמים במערכת הביטחון אמרו לערוץ 12 כי הניחו שזה יהיה הכיוון ונערכו עם גיבוי. לדבריהם, המהלך של מייקרוסופט לא הביא לפגיעה מבצעית.

6
חרם
איתי
5
אם 8200 היו מוכנים לסמוך על שרתים של חברה מסחרית אנחנו באמת במצב נורא. חוסר אחריות נוראי.
מיכאל
4
אתם יודעים מה היהודים עשו לאורך כל הדורות? פשוט הפיקו לעצמם גרסה טובה יותר, עד שהמתחרים באו לרכוש מהם... זה מה שהולך להיות אנחנו כבר מנוסים, לא מזיז לנו...
יעל
3
מי שיכול שיקנה כמה שפחות מהחברה הזאת ושלא ישקיע במניות של החברה
יוסף
2
בקרוב מניית מייקרוסופט תרד חזק, עשו טעות גדולה, כמובן לא ממליץ מאומה
יעקב כהן
1
אכן הגיע הזמן להעניש את הפיל הדורסני הנקרא מייקרוסופט
יאיר

