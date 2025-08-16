התרגשות בכפר יונה: מקווה טהרה מפואר ומהודר נחנך. כך הוא נראה

ברוב פאר והדר נערך בעיצומם של ימי בין הזמנים בכפר יונה מעמד מרגש במיוחד של חנוכת מקווה טהרה חדש ומפואר, 'מאירים', שישרת את אלפי משפחות העיר בכל ימות השנה.

מדובר במקווה מפואר ומזמין, מהודר מכל הבחינות, וכולל גם את שיטת חב"ד, בור על גבי בור. המקווה הוקדש לזכרו ונקרא על שמו של רבי מאיר סילם זצ"ל ולזכות רעייתו מרים שתחי'. אגף הכלות במקווה הוקדש לע"נ סהר סעודיין הי"ד, שנפלה במלחמת חרבות ברזל ביום שמחת תורה תשפ"ד.

המקווה, שעבר חידוש מסיבי מן היסוד בחודשים האחרונים, נמצא בטבורה של העיר, והוקם מחדש בהובלת המועצה הדתית המקומית ו'מרכז מקוואות חב"ד' שליווה באופן הדוק ומקצועי את הבנייה לכל אורך הדרך, ובסיוע המשרד לשירותי דת ובית חב"ד המקומי.

במעמד הפתיחה החגיגי השתתפו ונשאו דברים הרב הראשי לישראל הרב קלמן בר, רב העיר כפר יונה הרב עוזי שוויצה, סגן מזכיר בי"ד רבני חב"ד הרב מנחם מענדל גלוכובסקי, חבר בי"ד רבני חב"ד הרב אברהם מיכאל הלפרין, מנהל בית חב"ד ובית כנסת המרכזי בכפר יונה הרב נחמיה שמרלינג, השר לשירותי דת היוצא מיכאל מלכיאלי, יו"ר המועצה הדתית הילה חסן לפקוביץ, ראש אגף מבני דת במשרד לשירותי דת הרב אהרן עמנואל, מנכ"ל עיריית כפר יונה צביקה ימין, ראשי מועצות דתיות, נציגי המשפחה ומכובדים נוספים.

"פתיחה של כל מקווה חדש, היא בשורה גדולה לעם ישראל, ובמיוחד בימים אלה שבהם נדרשת הוספה בטוב ובקדושה כדי לחזק את הגנת ה' על העם והארץ", אומר מנהל 'מרכז מקוואות חב"ד' הרב שמואל גלוכובסקי, שליווה מקרוב את הליך בניית המקווה בכפר יונה. "כעת גם לתושבי כפר יונה, שהוצרכו עד עתה לנדוד אל מחוץ לעיר עבור מקווה חב"ד, יש מקווה מהודר ומפואר ביותר הכי קרוב לביתם. זה המקום להודות באופן מיוחד לראש המועצה הדתית המקומית הגב' הילה חסן לפקוביץ, שהובילה את הפרויקט במסירות ובצורה יוצאת דופן, ולמשפחת סילם-סלע והמשפחות היקרות שלקחו בתרומתם חלק משמעותי בבניית המקווה".