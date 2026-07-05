כיכר השבת
הציבור מתבקש לסייע

חשש כבד: חיפושים אחר נעדר בסיכון שנראה לאחרונה בעיר החרדית

המשטרה מבקשת את עזרת הציבור בחיפושיה אחר הנעדר שלמה אמזלג (70) תושב עתניאל | הנעדר הנו דמנטי ועל כן קיים חשש שלא יתמצא במרחב בו ישהה (בארץ)

מבקשת את עזרת הציבור בחיפושיה אחר הנעדר שלמה אמזלג (70) תושב עתניאל, שיצא הערב (ראשון) בסביבות השעה 18 מבית משפחתו בעיר ביתר עילית ומאז נותק עמו הקשר ואבדו עקבותיו.

הנעדר הנו דמנטי ועל כן קיים חשש שלא יתמצא במרחב בו ישהה.

לפי התיאור של המשטרה לאיש יש מבנה גוף מלא, גובהו כ-1.70 מטר, שיער וזקן קצר בגוון בהיר, עיניו בגוון כהה. ככל הידוע, הוא לבש בפעם האחרונה חולצה משובצת בצבע תכלת שרוול קצר, מכנסיים בצבע כהה, סנדלים וגרביים אפורות, חובש כיפה על ראשו.

כל היודע פרטים על אודותיו מתבקש לפנות למשטרה בהקדם.

משטרהביתר עיליתנעדרחיפושיםדמנציה

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (100%)

לא (0%)

סמנו אותנו כמקור מועדף בגוגל
עקבו אחרינו ב -Google News

תוכן שאסור לפספס:

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

אולי גם יעניין אותך:

עוד בבארץ:

כיכר השבת
RSSFacebookפייסבוקXXפנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב ותחבורה
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה
כיכר העיר

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר