חשש כבד: חיפושים אחר נעדר בסיכון שנראה לאחרונה בעיר החרדית

המשטרה מבקשת את עזרת הציבור בחיפושיה אחר הנעדר שלמה אמזלג (70) תושב עתניאל, שיצא הערב (ראשון) בסביבות השעה 18 מבית משפחתו בעיר ביתר עילית ומאז נותק עמו הקשר ואבדו עקבותיו.
הנעדר הנו דמנטי ועל כן קיים חשש שלא יתמצא במרחב בו ישהה.
לפי התיאור של המשטרה לאיש יש מבנה גוף מלא, גובהו כ-1.70 מטר, שיער וזקן קצר בגוון בהיר, עיניו בגוון כהה. ככל הידוע, הוא לבש בפעם האחרונה חולצה משובצת בצבע תכלת שרוול קצר, מכנסיים בצבע כהה, סנדלים וגרביים אפורות, חובש כיפה על ראשו.
כל היודע פרטים על אודותיו מתבקש לפנות למשטרה בהקדם.
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