הציבור מתבקש לסייע חשש כבד: חיפושים אחר נעדר בסיכון שנראה לאחרונה בעיר החרדית המשטרה מבקשת את עזרת הציבור בחיפושיה אחר הנעדר שלמה אמזלג (70) תושב עתניאל | הנעדר הנו דמנטי ועל כן קיים חשש שלא יתמצא במרחב בו ישהה (בארץ)