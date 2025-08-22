מרוץ נגד הזמן: החיפושים אחר שלומי בנאי נמשכים

( צילום: יכ"ל )

גם הלילה, המשיכו להתנהל מאמצי חיפוש גדולים בכנרת אחר שלומי בנאי, תושב תל אביב, מילואימניק בן 38, נשוי ואב לילד, שאשתו צפויה ללדת בקרוב את בנם השני. בנאי יצא בצהריים של יום שלישי לשיט על סאפ סמוך לקיבוץ גינוסר – ומאז נעלמו עקבותיו.

לדברי אחותו, מיה, בשעה 13:00 נמצאה הגלשן כשהוא שלם אך חבל האבטחה קרוע, ככל הנראה בשל רוחות מערביות חזקות ששררו באזור. מאז אתמול נמשכים החיפושים ללא הפסקה באמצעות מסוקים, סירות, רחפנים, אופנועי ים, יחידות כלבנים וצוללנים. מתנדבי יחידת יכ"ל (יחידת הכלבנים לישראל) בפיקוד שמואל סגל פועלים במרחב הכנרת יחד עם כלבי הרחה מיוחדים, בסיוע רחפנים שסורקים את קו החוף. גם כוחות המשטרה, יחידת להבה של כבאות והצלה ואנשי איחוד הצלה לוקחים חלק במבצע.

( צילום: יכ"ל )

בני משפחתו של בנאי מביעים חשש כבד לגורלו. אחותו מיה סיפרה: "הוא יצא לשוט והרוח תפסה אותו, ותוך רגעים הכול קרה. אנחנו לא חושבים שנמצא אותו חי, אבל מקווים לפחות למצוא אותו. ההורים שלי שבורים, אבא אומר משפטים כמו 'אני לא מאמין שאצטרך לקבור את הבן שלי'".

חבריו מתארים את שלומי כאדם אופטימי, "לוחם בנפשו" ומסור, ששירת חודשים ארוכים במילואים מאז 7 באוקטובר. לדבריהם, התחביב שלו היה חתירה על סאפ, אולם בתקופה האחרונה היה עסוק בהקמת עסק משפחתי.

המשפחה והחברים פתחו בקריאה לציבור הרחב להצטרף למאמצי החיפושים. בפוסטים שהופצו ברשתות החברתיות נכתב: "אם יש לכם רחפנים, פנסים חזקים, ציוד חיפוש ימי או אם אתם יכולים פשוט להגיע – אנחנו זקוקים לעזרתכם בדחיפות".