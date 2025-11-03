החיפושים אחרי פרופ' נורית יערי בת ה-78 מתל אביב, שנמצאה הבוקר (שני) בחסדי שמים כשהיא בחיים, נמשכו באינטנסיביות בשבוע האחרון, מלווים בדאגה לגורלה.
הפרופסורית נמצאה במצב בינוני, כשהיה תשושה, בתוך גומחה מתחת לגשר ליד נתיבי איילון בעיר מגוריה. מדובר באזור שבו התמקדו החיפושים בימים האחרונים - בין היתר בעקבות תיעוד שנקלט ממצלמות האבטחה, ובו נראה מתהלכת לפני היעדרותה.
באתר mako דווח כי המחפשים והמחלצים נדהמו בין היתר מהעובדה שבמשך זמן רב כל כך הצליחה לשרוד בלי אוכל מסודר. הערכה היא כי שתתה מים במהלך התקופה, ויתכן שעשתה זאת בעזרת מקורות המים שבסביבה כמו נחל איילון.
גורם במשטרה ציין כי עקבו אחרי מצלמות האבטחה מהרגע שבו יצאה יערי מבית החולים איכילוב בתל אביב, בו נראתה לאחרונה לפני שנעדרה. כך דווח ב-mako.
לדברי הגורם, המסקנה שאליה הגיעו במשטרה היא שיערי לא התרחקה אל מעבר לאזור איילון. שם כאמור גם התרגזו החיפושים.
כאשר יערי נמצאה היא לא תקשרה עם השוטרים, כך הוסיף הגורם ומסר. היא הייתה תשושה מאוד, הזיזה קצת את הידיים ונשמה בכבדות.
המשטרה מסרה הבוקר, לאחר שנמצאה: "משטרת ישראל, באמצעות שוטרי מרחב ירקון ובשיתוף פעולה עם יחידות נוספות, פעלה סביב השעון לאורך ימי החיפוש תוך שימוש באמצעים נרחבים שכללו את יחידה האווירית של המשטרה, הפעלת בעלי חיים ואמצעים טכנולוגיים מתקדמים, במטרה לאתר את הנעדרת".
עוד מסרה המשטרה: "המשטרה מבקשת להודות לשוטרים, למתנדבים, לכיתות הכוננות, לסיירי אגף סלע של עיריית תל אביב, ליחידות המסייעות ולאזרחים הרבים שהצטרפו לחיפושים וסייעו במאמצים, וכן לכלי התקשורת על שיתוף הפעולה והסיוע בהפצת הפרטים לציבור".
יערי היא חוקרת תיאטרון מוכרת ופרופ' בגמלאות באוניברסיטת תל אביב. לפי ויקיפדיה היא הייתה יו"ר ועדת פרס רוזנבלום לאמנויות הבמה מטעם עיריית תל אביב יפו. במשך שנתיים, משנת 2006 ועד 2008, שימשה מנהלת אומנותית באירוע שנתי שבו מוצגת המחזאות הישראלית בפני במאים ומנהלי תיאטרון מחו"ל. היא ערכה לאורך השנים מספר ספרי מחקר.
