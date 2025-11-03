החיפושים אחרי פרופ' נורית יערי בת ה-78 מתל אביב, שנמצאה הבוקר (שני) בחסדי שמים כשהיא בחיים, נמשכו באינטנסיביות בשבוע האחרון, מלווים בדאגה לגורלה.

הפרופסורית נמצאה במצב בינוני, כשהיה תשושה, בתוך גומחה מתחת לגשר ליד נתיבי איילון בעיר מגוריה. מדובר באזור שבו התמקדו החיפושים בימים האחרונים - בין היתר בעקבות תיעוד שנקלט ממצלמות האבטחה, ובו נראה מתהלכת לפני היעדרותה.

באתר mako דווח כי המחפשים והמחלצים נדהמו בין היתר מהעובדה שבמשך זמן רב כל כך הצליחה לשרוד בלי אוכל מסודר. הערכה היא כי שתתה מים במהלך התקופה, ויתכן שעשתה זאת בעזרת מקורות המים שבסביבה כמו נחל איילון.

גורם במשטרה ציין כי עקבו אחרי מצלמות האבטחה מהרגע שבו יצאה יערי מבית החולים איכילוב בתל אביב, בו נראתה לאחרונה לפני שנעדרה. כך דווח ב-mako.

לדברי הגורם, המסקנה שאליה הגיעו במשטרה היא שיערי לא התרחקה אל מעבר לאזור איילון. שם כאמור גם התרגזו החיפושים.

כאשר יערי נמצאה היא לא תקשרה עם השוטרים, כך הוסיף הגורם ומסר. היא הייתה תשושה מאוד, הזיזה קצת את הידיים ונשמה בכבדות.