אחרי יותר משבוע של חיפושים: הפרופ' מתל אביב נמצאה בתוך גומחה

כוחות משטרה באזור שבו נמצאה

החיפושים הנרחבים, שנמשכו זה יותר משבוע, אחרי פרופ' נורית יערי בת ה-78 מתל אביב, הסתיימו הבוקר (שני) בהצלחה, כאשר הפרופ' הוותיקה נמצאה בחיים. היא נמצאה בתוך גומחה באיילון, ונזקקה לטיפול רפואי. צוותים רפואיים הוזעקו למקום.

המשטרה מסרה הבוקר כי "משטרת ישראל, באמצעות שוטרי מרחב ירקון ובשיתוף פעולה עם יחידות נוספות, פעלה סביב השעון לאורך ימי החיפוש תוך שימוש באמצעים נרחבים שכללו את יחידה האווירית של המשטרה, הפעלת בעלי חיים ואמצעים טכנולוגיים מתקדמים, במטרה לאתר את הנעדרת".

רגעי האיתור ( צילום: דוברות המשטרה )

עוד מסרה המשטרה: "המשטרה מבקשת להודות לשוטרים, למתנדבים, לכיתות הכוננות, לסיירי אגף סלע של עיריית תל אביב, ליחידות המסייעות ולאזרחים הרבים שהצטרפו לחיפושים וסייעו במאמצים, וכן לכלי התקשורת על שיתוף הפעולה והסיוע בהפצת הפרטים לציבור". ספוגה במים וללא הטלפון הנייד שלה | כך אותרה האלופה תומר ירושלמי דוד הכהן | 07:15 יערי, כפי שדווח ב'כיכר השבת', יצאה ביום ראשון בשבוע שעבר, בשעות הצהרים, מהמרכז הרפואי באיכילוב ומאז אבדו עקבותיה עד הבוקר. לפי הדיווח ב-N12, היא הגיעה לאיכילוב מלווה בבעלה, לאחר שנפל על הראש והתאשפז. עוד דווח כי יצאה ללא משקפי ראייה, על אף שהיא כבדת ראייה.

התיעוד לפני היעדרותה ( צילום: דוברות המשטרה )

החיפושים אחריה ( צילום: דוברות המשטרה )

במהלך החיפושים אחריה, שנמשכו שבוע כאמור, פרסמה המשטרה תיעוד שלה לפני שנעדרה - כפי שנלכד כנראה במצלמות האבטחה של בית החולים.

חברתה ציינה בשיחה עם N12 כי מדובר בדבר מאוד "מוזר חריג", וכי גם בעלה אומר כי "לא מתאים לה להיעלם. היא ללא משקפיים וכנראה מבולבלת, אבל זה לא דבר שעשתה אי פעם. אנחנו ממש אובדי עצות. היא פשוט נעלמה". כאמור, הבוקר היא נמצאה.

יערי היא חוקרת תיאטרון מוכרת ופרופ' בגמלאות באוניברסיטת תל אביב. לפי ויקיפדיה היא הייתה יו"ר ועדת פרס רוזנבלום לאמנויות הבמה מטעם עיריית תל אביב יפו. במשך שנתיים, משנת 2006 ועד 2008, שימשה מנהלת אומנותית באירוע שנתי שבו מוצגת המחזאות הישראלית בפני במאים ומנהלי תיאטרון מחו"ל. היא ערכה לאורך השנים מספר ספרי מחקר.