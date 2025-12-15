כיכר השבת
חרדה בירושלים

מיהו הפעוט? ילד דובר יידיש אותר לבדו ב-2:00 בלילה בקלנדיה 

שוטרים ולוחמי מג"ב במעבר קלנדיה הופתעו במהלך הלילה לראות פעוט כבן 3, בעל חזות ירושלמית עם פאות וכיפה, נמצא לבדו כשהוא מנותק ממשפחתו ואינו משתף פעולה. החיפושים אחר ההורים נמשכים הבוקר (חרדים, בארץ)

1תגובות
הפעוט (צילום: מהרשתות החברתיות)

דרמה ודאגה גדולה: בשעה 2:00 לפנות בוקר הוזעקו שוטרי תחנת שפט ממחוז ירושלים ולוחמי מג"ב עוטף אל מסוף האוטובוסים במעבר קלנדיה, זאת בעקבות דיווח שהתקבל מאזרח על ילד תועה במקום.

מדובר בפעוט כבן שלוש, בעל חזות חרדית ירושלמית מובהקת, המזוהה עם אזור השכונות מאה שערים וגאולה: הוא חובש כיפה, מעוטר בפאות, ודובר אך ורק יידיש.

ניסיונות החקירה עלו בתוהו; הועבר לתחנת

מדוברות המשטרה נמסר כי ניסיונות לדלות מהפעוט פרטים מהותיים נוספים – לרבות שמות הוריו או נסיבות הגעתו למקום המסוכן – לא זכו לשיתוף פעולה מצדו ועלו בתוהו.

בשל הקור העז ששרר בשעת הלילה וצורך בביצוע פעולות שזמנן עלול לארוך זמן רב, הילד האובד הועבר לתחנת המשטרה שפט במרחב קדם. דיווח אודות המקרה הועבר במקביל לגורמי הרווחה.

דוברות המשטרה עדכנה הבוקר כי "גם הבוקר ממשיכים השוטרים בניסיונות זיהויו [של הפעוט] ולאיתור הוריו". הציבור הרחב מתבקש לסייע באיתורם של ההורים הדואגים.

בכתבה זו נעשה שימוש בצילומים אשר בעל הזכויות בהם לא נודע או לא אותר, בהתאם להוראות סעיף 27א לחוק זכות יוצרים. אם הנכם בעלי הזכויות שלחו הודעה על כך בצירוף הצילום המקורי לדוא"ל desk@kikar.co.il.

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (100%)

לא (0%)

תוכן שאסור לפספס:

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

1
מוזר
מוזר

אולי גם יעניין אותך:

עוד בבארץ:

כיכר השבת
RSSFacebookפייסבוקXXפנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב ותחבורה
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה
כיכר העיר

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר