מיהו הפעוט? ילד דובר יידיש אותר לבדו ב-2:00 בלילה בקלנדיה 

דרמה ודאגה גדולה: בשעה 2:00 לפנות בוקר הוזעקו שוטרי תחנת שפט ממחוז ירושלים ולוחמי מג"ב עוטף אל מסוף האוטובוסים במעבר קלנדיה, זאת בעקבות דיווח שהתקבל מאזרח על ילד תועה במקום.

מדובר בפעוט כבן שלוש, בעל חזות חרדית ירושלמית מובהקת, המזוהה עם אזור השכונות מאה שערים וגאולה: הוא חובש כיפה, מעוטר בפאות, ודובר אך ורק יידיש.

ניסיונות החקירה עלו בתוהו; הועבר לתחנת המשטרה

מדוברות המשטרה נמסר כי ניסיונות לדלות מהפעוט פרטים מהותיים נוספים – לרבות שמות הוריו או נסיבות הגעתו למקום המסוכן – לא זכו לשיתוף פעולה מצדו ועלו בתוהו.

בשל הקור העז ששרר בשעת הלילה וצורך בביצוע פעולות שזמנן עלול לארוך זמן רב, הילד האובד הועבר לתחנת המשטרה שפט במרחב קדם. דיווח אודות המקרה הועבר במקביל לגורמי הרווחה.

דוברות המשטרה עדכנה הבוקר כי "גם הבוקר ממשיכים השוטרים בניסיונות זיהויו [של הפעוט] ולאיתור הוריו". הציבור הרחב מתבקש לסייע באיתורם של ההורים הדואגים.