כיכר השבת
ניסיון רצח מזעזע

מאבק אלים בגלי הים: כלה תקפה את חמותה בחוף וניסתה להטביע אותה

דרמה בחוף שדות ים: כלה ניסתה להטביע את חמותה בת ה-69 ונמלטה בשחייה ללב הים. המשטרה עצרה את החשודה לאחר מרדף. החמות פונתה במצב קל לטיפול רפואי (בארץ)

חוף הים בשרון (צילום: יהודה גל)

שוטרי מחוז חוף ממרחב מנשה ב עצרו חשודה בחשד שניסתה להטביע אישה אחרת בחוף הים שדות ים. כך פרסמה היום (ראשון) המשטרה. מדובר בחשודה שניסתה להטביע את חמותה.

זה קרה לפני כשבוע. במוקד 100 של משטרת ישראל התקבל דיווח מאזרחים בחוף שדות ים ולפיו שתי נשים נאבקות בתוך הים ואישה אחת מתחילה לטבוע.

עם קבלת הדיווח, הגיעו שוטרי מרחב מנשה מתחנת חדרה בשיתוף פעולה עם השיטור הימי למקוםף והחלו בסריקות אחר החשודה, שהחלה בשחייה לכיוון לב הים.

החמות, שנראתה טובעת, תושבת פרדס חנה בת 69 - אותרה אף היא ופונתה במצב קל לקבלת טיפול רפואי.

לאחר סריקות איתרו השוטרים את החשודה ועצרו אותה לחקירה בתחנת המשטרה בחדרה.

בהתאם לצרכי החקירה וממצאיה נעתר בית המשפט לבקשת המשטרה והאריך את מעצרה של החשודה במספר ימים, עד מחר יום שני. בית המשפט הורה על איסור פירסום שמה ופרטיה של החשודה.

המשטרה עדכנה היום כי חקירת האירוע נמשכת.

