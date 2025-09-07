שוטרי מחוז חוף ממרחב מנשה במשטרת ישראל עצרו חשודה בחשד שניסתה להטביע אישה אחרת בחוף הים שדות ים. כך פרסמה היום (ראשון) המשטרה. מדובר בחשודה שניסתה להטביע את חמותה.

זה קרה לפני כשבוע. במוקד 100 של משטרת ישראל התקבל דיווח מאזרחים בחוף שדות ים ולפיו שתי נשים נאבקות בתוך הים ואישה אחת מתחילה לטבוע.

עם קבלת הדיווח, הגיעו שוטרי מרחב מנשה מתחנת חדרה בשיתוף פעולה עם השיטור הימי למקוםף והחלו בסריקות אחר החשודה, שהחלה בשחייה לכיוון לב הים.

החמות, שנראתה טובעת, תושבת פרדס חנה בת 69 - אותרה אף היא ופונתה במצב קל לקבלת טיפול רפואי.

לאחר סריקות איתרו השוטרים את החשודה ועצרו אותה לחקירה בתחנת המשטרה בחדרה.

בהתאם לצרכי החקירה וממצאיה נעתר בית המשפט לבקשת המשטרה והאריך את מעצרה של החשודה במספר ימים, עד מחר יום שני. בית המשפט הורה על איסור פירסום שמה ופרטיה של החשודה.

המשטרה עדכנה היום כי חקירת האירוע נמשכת.