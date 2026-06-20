כוחות הצלה העניקו הערב (מוצאי שבת) סיוע רפואי ראשוני לרוכב אופנוע כבן 24 שנפצע באורח אנוש בתאונה קשה בכביש 4 סמוך למחלף אלוף שדה. הצעיר פונה לבית החולים שיבא תל השומר במצב קריטי עם חבלה רב מערכתית, תוך כדי פעולות החייאה ממושכות.

על פי הדיווחים הראשוניים, מדובר בתאונה בין רכב פרטי לאופנוע, כאשר רוכב האופנוע נמצא במצב אנוש בזירה.

בנימין פישל ונתנאל אלחרר, חובשי איחוד הצלה שהגיעו ראשונים לזירה, מסרו: "מדובר בתאונה עם מעורבות רכב פרטי ואופנוע. הענקנו בזירה סיוע רפואי ראשוני לרוכב האופנוע תוך ביצוע פעולות החייאה. לאחר מכן הוא פונה לבית החולים שיבא-תל השומר תוך המשך פעולות החייאה במצב אנוש".

פרמדיקית מד"א קרן חן וחובש מד"א רונלד קייקוב תיארו את הסצנה הקשה: "ראינו את רוכב האופנוע שוכב במרכז הכביש כשהוא מחוסר הכרה, ללא דופק וללא נשימה עם חבלות קשות בגופו, לאחר שנפגע מרכב. הענקנו לו טיפול רפואי מציל חיים שכלל פעולות החייאה ממושכות ופינינו אותו לבית החולים כשמצבו קריטי ואנחנו נלחמים על חייו".

חובשי הצלה דודי בלוי ומנחם זינגר דיווחו: "כשהגענו למקום, מצאנו רוכב אופנוע, צעיר בן 24, כשהוא מחוסר הכרה ללא דופק וללא נשימה, עם חבלה רב מערכתית לאחר שהתנגש ברכב. יחד עם חובשים ופראמדיקים של הצלה ומד"א ביצענו בו פעולות החייאה, והוא פונה תוך כדי המשך פעולות החייאה להמשך טיפול בבית החולים שיבא בתל השומר".