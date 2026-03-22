תיעוד מרהיב מאתר החרמון שהתמלא בשלג רך, נעים ויפה | צפו

תיעוד מרהיב מאתר החרמון שהתמלא בשלג רך, נעים ויפה

במפלס התחתון נמדדו הבוקר 30 סנטימטרים. כמות מרשימה ביותר במערכת החורפית הנוכחית שאמורה לשוב ולהתגבר ביום רביעי

אתר החרמון כוסה הבוקר (ראשון) בשלג כבד, בשל מזג האוויר הסוער שהיה בסוף השבוע האחרון, גם בשאר המקומות בארץ.

במפלס התחתון נמדדו הבוקר 30 סמ'. כמות מרשימה ביותר במערכת החורפית הנוכחית שאמורה לשוב ולהתגבר ביום רביעי.

הטמפ' במפלס תחתון 0.5°-.

"מערכת השלג הזו בוודאות היתה נותנת מנוף לתיירות הצפונית במיוחד במהלך חג הפסח. כרגע המציאות מורכבת ושונה וכולנו מתפללים לסיום המלחמה ולחזרה לשגרה", ציינה מיקי ענבר סמנכ"לית השיווק ודוברת אתר החרמון.

יצוין, כי בשל מבצע שאגת הארי והמלחמה מול , אתר החרמון סגור למבקרים ומוגדר כשטח צבאי סגור.

תוכן שאסור לפספס:

אולי גם יעניין אותך:

עוד בבארץ:

