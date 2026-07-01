ש"ס תמכה, יהדות התורה נעדרה: חוק המואזין עבר בקריאה טרומית

מליאת הכנסת אישרה היום (רביעי) בקריאה טרומית את הצעת חוק מניעת רעש בלתי סביר של המואזין, שיזם יו”ר הוועדה לביטחון לאומי, ח”כ צביקה פוגל (עוצמה יהודית). 50 חברי כנסת תמכו בהצעה, מול 36 שהתנגדו, והיא תועבר לוועדת הכנסת לצורך קביעת הוועדה שתכין אותה להמשך הליך החקיקה.

הצעת החוק קובעת כי לא ניתן יהיה להקים או להפעיל מערכת כריזה במסגד ללא היתר מתאים. בנוסף, תינתן לשוטרים סמכות להיכנס למקום שבו מתבצעת לכאורה עבירה כדי להפסיק את הפעלת מערכת הכריזה, ובמקרה של הפרה מתמשכת אף להחרים את הציוד.

עוד נקבע כי הפעלת מערכת כריזה ללא היתר תגרור קנס של 50 אלף שקלים, ואילו הפעלה בניגוד לתנאי ההיתר תגרור קנס של 10,000 שקלים.

השר לביטחון לאומי איתמר בן גביר, שתומך בקידום החוק, אמר במליאה: “המשילות מתחילה ברעש. גם ברהט ובפזורה יש אנשים שסובלים מהרעש הזה. במשך שלושים שנה לא חוקקו את החוקים הללו, ואנחנו כאן כדי לשמור על הזכויות ועל המשילות”.

יוזם ההצעה, ח”כ צביקה פוגל, אמר כי “לא מדובר בסוגיה פוליטית. אין אדם או מוסד הפטורים מחובת השמירה על הסביבה וחוקי הרעש. כשם שאוכפים את החוק על אולמות אירועים, עסקים פרטיים ובתי תפילה מכל סוג - כך יש לאכוף אותו גם כאן”.

החוק אושר בתמיכת ש”ס וישראל ביתנו, בעוד חברי הכנסת של יהדות התורה נעדרו מההצבעה. ברקע נשמעו דיווחים על הבנות שלפיהן היעדרות יהדות התורה קשורה לכך שהמפלגות הערביות נעדרו מההצבעה על חוק יסוד לימוד תורה בקריאה הטרומית.

בדברי ההסבר להצעה נכתב: "בישראל, כמו גם בלא מעט מדינות בעולם, אחד ממפגעי הרעש הקשים הוא רעש מהפעלת מערכות כריזה במסגדים במשך כל שעות היום. מזה עשרות שנים הציבור חשוף לרעש בלתי נסבל שפוגע בבריאות ובשגרת החיים, אך התופעה נמשכת. במדינות מוסלמיות רבות, כמו מצרים וסעודיה, קיימות הגבלות ברורות על עוצמות הרעש, ויש מדינות שאף אוסרות כמעט כליל את השימוש במערכות כריזה במסגדים".