הגשם חזר ובגדול: רחובות נתניה נהפכו ל'נהר' תוך שעה | הגשם יתפשט לעוד ערים

מזג האוויר החורפי חזר אך לא להרבה זמן, בעיר נתניהו הרחובות הוצפו תוך שעה בלבד, כאשר במקום ירד 'מבול' של 20 מ"מ - תוך כאמור פחות משעה | העירייה: "אנו מטפלים באירוע, הייתה כמות משקעים גדולה בזמן קצר" (חדשות בארץ)

ההצפות בנתניה (צילום: רשתות חברתיות, לפי סעיף 27א)

רחובות העיר נתניה הוצפו היום (שלישי) תוך כשעה בלבד לאחר כמות גשמים ענקית שירדה בעיר, שעל פי ההערכות מדובר ב-20 מ"מ.

הגשמים החלו לרדת בצפון השרון וכמובן בנתניהי שכאמור הוצפה וייתכן גם בשעות הקרובות מזג האוויר החורפי יגרום לעוד הצפות באיזור השרון.

בתיעודים הזויים המגיעים מהעיר נתניה נראות מכוניות שעברו ברחובות העיר כשהן מוצפות כמעט במלואן, במקום החלו גם חילוצים של אנשים שנתקעו.

"בעקבות כמות משקעים גדולה", מסרו בעיריית נתניה: "בפרק זמן קצר ביותר - נוצרו כמה מוקדי הצפות בעיר ובשעה זו כולם בטיפול".

הגשם לא חזר לזמן רב מדי ועל פי התחזית של השירות המטאורלוגי, מחר כבר נהיה אחרי הסערה ותחול עליה בטמפרטורות.

מזג האוויר היום (שלישי) יהיה מעונן חלקית. במהלך הבוקר יחלו לרדת גשמים מקומיים בעיקר בצפון הארץ ובמישור החוף. צפויות סופות רעמים יחידות בעיקר בצפון הארץ.

משעות הצהריים קיים חשש להצפות מקומיות כאמור בעיקר במישור החוף הצפוני. תחול ירידה בטמפרטורות. הלילה: מעונן חלקית עד מעונן. ירדו גשמים מקומיים בעיקר בצפון ולאורך החוף.

על פי התחזית, מחר יום רביעי, יהיה מעונן חלקית עד בהיר. תחול עליה קלה בטמפרטורות. בבוקר ייתכן טפטוף לאורך מישור החוף.

ביום חמישי, יהיה מעונן חלקית עד בהיר וללא שינוי ניכר בטמפרטורות. בבוקר ינשבו רוחות מזרחיות ערות בהרי הצפון ובשומרון.

הטמפרטורות החזויות היום והלילה:

ירושלים: 8-18

תל אביב: 11-21

באר שבע: 8-23

חיפה: 14-21

טבריה: 11-20

צפת: 8-14

אילת: 13-24

בכתבה זו נעשה שימוש בצילומים אשר בעל הזכויות בהם לא נודע או לא אותר, בהתאם להוראות סעיף 27א לחוק זכות יוצרים. אם הנכם בעלי הזכויות שלחו הודעה על כך בצירוף הצילום המקורי לדוא"ל desk@kikar.co.il.

1
הכי אהבתי שכתבתם "בעיר נתניהו"
שי
האובססיה עברה את הגבול
ישי כהן

