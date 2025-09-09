כיכר השבת
יום דרמטי בבית המשפט 

אחרי פגרה ארוכה, ראש הממשלה שב לדוכן | ח"כ דוד ביטן מעיד לראשונה

אחרי חודש וחצי של פגרה, מתחדש היום (שלישי) משפטו של ראש הממשלה בנימין נתניהו בתיקי האלפים | במקביל, ח"כ דוד ביטן מעיד לראשונה במשפט השוחד שמתנהל נגדו מזה ארבע שנים (בארץ, משפט)

נתניהו בבית המשפט (צילום: Chaim Goldberg/Flash90)

שניים מבכירי הליכוד צפויים לעמוד היום (שלישי) מול השופטים: ראש הממשלה , חוזר למשפטו בתיקי האלפים לאחר יותר מחודש של פגרה, וחבר הכנסת דוד ביטן, שיעיד לראשונה במשפט השוחד שלו – המתנהל זה ארבע שנים בבית המשפט המחוזי בלוד.

משפט נתניהו, שנדחה אתמול בעקבות הפיגוע הקשה בצומת רמות בירושלים, מתחדש הבוקר עם חקירה נגדית במסגרת תיקי האלפים. לשופטים הובהר כי "אירועים ביטחוניים חמורים בכמה זירות, עם הרוגים, חייבו את ראש הממשלה להשתתף בהתייעצויות ולקבל החלטות דחופות", ולכן נבצר ממנו להתייצב לדיון שנקבע.

בתחילת השבוע הודיעו השופטים כי החל מנובמבר המשפט יתנהל ארבעה ימים בשבוע, במטרה להאיץ את ההליך.

חה"כ דוד ביטן בכנסת, "מכחיש את עבירת השוחד" (צילום: באדיבות)

במקביל, בלוד פתח ח"כ דוד ביטן את עדותו במשפט השוחד נגדו. לפי כתב האישום, קיבל ביטן כ־715 אלף שקל במזומן ובטובות הנאה.

בעדותו טען ח"כ ביטן כי "לא ביקשתי ולא קיבלתי שוחד מעולם, לא הפרתי אמונים ולא הייתי מעורב בהלבנת הון".

