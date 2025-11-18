פרשת המסמכים: המדינה שוקלת צעד חריג

בית משפט השלום בראשון לציון קיים היום (שלישי) דיון על בקשת המשטרה להאריך ב־60 ימים את הרחקתו של אחד מיועצי ראש הממשלה, יונתן אוריך, מסביבת העבודה של ראש הממשלה בנימין נתניהו וממעורבים נוספים בפרשת הדלפת המסמכים הרגישים (המכונה "פרשת קטאר").

כמו כן, נדונה הבקשה להאריך את איסור עיסוקו של היועץ בלשכת ראש הממשלה.בדיון הודיעה המשטרה כי החקירה צפויה להסתיים בתוך 60 יום, שלאחריהם יועבר התיק לפרקליטות שתחליט אם להגיש כתבי אישום.

נציג המשטרה הדגיש כי רוב החקירה כבר הסתיימה, ובין הפעולות האחרונות שנותרו – הכנת חוות דעת ביטחונית מטעם השב"כ.

הסערה המשפטית: מסירת מידע מסווג "במתכונת פעולה קבועה"

בג"ץ דורש עדכון: המדינה נדרשת לעדכן את בית המשפט העליון עד סוף החודש אם בכוונתה להוציא הנחיה מחייבת שתאסור את כניסת יועציו של נתניהו – אוריך ויועץ נוסף, אלי פלדשטיין – ללשכת ראש הממשלה.

העיתונאי עמית סגל דיווח כי בדיון בבית משפט השלום נחשף כי פלדשטיין העיד בחקירתו בשב״כ שלא היו מעורבים נוספים חוץ ממנו בפרשת הבילד - ויצא דובר אמת.

העמדה המפתיעה: המדינה הודיעה לבג"ץ בחודש שעבר כי היא שוקלת להוציא הנחיה כזו. הנימוק שניתן היה כתב האישום נגד השניים, המצביע על מסירת מידע מסווג שלא כדין לגורמים שאינם מורשים, וכן ל"מתכונת הפעולה של השניים ביחס למידע סודי ולקרבה הקבועה לראש הממשלה".

ההודעה ניתנה בתגובה לעתירה שהגישה נגד המדינה התנועה לאיכות השלטון, בדרישה להרחיק את כלל החשודים המעורבים בפרשה.

מהפך בבתי המשפט

בדיון קודם, בחודש ספטמבר, בית המשפט דחה את בקשות המשטרה להארכת הרחקתו של אוריך.

השופט מנחם מזרחי ציין אז כי חומר הראיות שהוצג לימד ש"אין כל עבירה פלילית", וכן כי "לא מזהים עבירת ביטחון".

אולם, בעקבות ערר שהגישה המשטרה לבית המשפט המחוזי, בקשות ההרחקה והאיסור על כניסה ללשכה אושרו לבסוף.